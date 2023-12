Horner komt superlatieven tekort over Verstappen: "Niet van deze wereld"

Het onderlinge kwalificatieduel tussen Max Verstappen en Sergio Perez is tekenend voor het seizoen van beide coureurs. Verstappen wint deze strijd ruim met 25-3, inclusief de sprint shootouts. Dat vertaalde zich ook in betere raceresultaten, aangezien de Nederlander negentien races won en de Mexicaan genoegen moest nemen met twee zeges aan het begin van het seizoen. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat Perez 'de zwaarste taak in de pitstraat' heeft met de inmiddels drievoudig wereldkampioen als teamgenoot. De wisselvallige prestaties van Perez leidden tot twijfels over zijn toekomst bij het team waar Verstappen alleen maar op lof kon rekenen. Ook nu.

"Hij is gegroeid als coureur en gegroeid als mens", zegt Horner tegen Motor Sport Magazine. "Hij heeft altijd de snelheid en vaardigheden gehad, maar nu is dat completer geworden dankzij ervaring. De capaciteit die hij in de auto heeft om aan andere zaken te denken is uitstekend. Om in staat te zijn om de race te lezen, op de banden te letten zoals hij doet, te begrijpen wat hij moet doen om iets strategisch te laten werken, is buitengewoon en hij is nu gewoon een veel completere coureur."

Horner geeft toe dat ze wisten dat Verstappen een 'zeer speciaal' talent, maar: "De tijd zou leren wat dat talent zou opleveren en we moesten hem de middelen geven om het ook waar te maken. Gelukkig waren we in staat om dat te doen en hij heeft [die middelen] op de best mogelijke manier gebruikt. Dat is wat hij de afgelopen drie jaar heeft gedaan. Het was gewoon sensationeel." Aan superlatieven geen gebrek bij de Brit, die er nog een schepje bovenop doet. "Max is op dit moment de beste coureur in de Formule 1. Hij is de wereldkampioen en hij is - zonder enige twijfel - de allerbeste coureur die de Formule 1 momenteel heeft."

Zo prijst Horner het individu achter het stuur, maar hij wil ook benadrukken dat de mensen achter de schermen het succes van de 26-jarige Verstappen mogelijk maken. "Het team werkt op een ongelofelijk niveau. Als je naar alle aspecten kijkt, of het nou de auto is, de betrouwbaarheid, de strategie of de uitvoering van races of hoe de coureurs hebben gepresteerd: deze auto zal statistisch gezien de geschiedenisboeken ingaan als de succesvolste auto ooit. Het is krankzinnig om 21 van de 22 races te hebben gewonnen. Dat is iets waar het team terecht trots op mag zijn. Zij hebben een wapen van een auto geleverd. Max was niet van deze wereld. Checo heeft het ook geweldig gedaan: het was de eerste keer dat we een 1-2 pakten in het kampioenschap. Het is voor ons een ongelofelijk jaar geweest."