Red Bull Racing deelt met groot machtsvertoon de lakens uit in het Formule 1-seizoen 2023 en dus kan de focus in de fabriek al grotendeels op volgend jaar. Het team van Christian Horner heeft dit jaar nog niet veel noemenswaardige updates meegenomen en probeert de voorsprong vooral in het volgende kalenderjaar te consolideren. Lewis Hamilton heeft dit in Oostenrijk oneerlijk genoemd en pleit ervoor dat de FIA een datum vaststelt waarop het werk aan de auto van volgend jaar pas mag beginnen. Op die manier zou de voorsprong van één team volgens Hamilton niet van jaar op jaar intact blijven en zou het veld dichter bij elkaar komen.

Idee van Hamilton 'onmogelijk te controleren'

Max Verstappen heeft tijdens de mediadag al laten weten dat Mercedes jarenlang exact dezelfde werkwijze als Red Bull Racing heeft gehanteerd en dat is ook precies waar Christian Horner in de persconferentie voor teambazen op wijst. "Hij praat in ieder geval uit eigen ervaring", reageert Horner gevat op de suggestie van Hamilton. In de praktijk is een ingreep volgens Horner onmogelijk. "Het wordt extreem moeilijk om zoiets te controleren. Hoe kun je op 1 augustus tegen iedereen ineens 'go' zeggen? Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat mensen voor die datum al nadenken over de auto van volgend jaar? Dat valt toch niet te reguleren."

Daarnaast is het in de optiek van Horner ook compleet overbodig. "We hebben al een handicapsysteem in de Formule 1 door de windtunneltijd van de beste teams te beperken. Franz Tost heeft met AlphaTauri bijvoorbeeld twee keer de hoeveelheid windtunneltijd die wij hebben. Dat is op zichzelf al een significante handicap voor de topteams. Aston Martin gaat dit waarschijnlijk ook wel voelen nu er halverwege het jaar een reset plaatsvindt. Wij moeten zelf ook heel zorgvuldig kiezen wat we wel en niet in de windtunnel testen. In dat opzicht heeft het zeker wel effect. Jaren geleden bestond dit systeem nog niet waardoor we de gevolgen daarvan echt nog wel gaan zien."

'Problemen aan begin van 2023 waren desastreus geweest door straf'

In 2023 is het effect nog niet echt te zien, ook omdat de straf voor het overschrijden van het budgetplafond Red Bull op het eerste oog niet veel pijn doet. Horner wil die woorden echter graag nuanceren. "Het belangrijkste is dat we dit jaar zijn begonnen met een competitieve auto. Als we dit jaar in waren gegaan terwijl we nog problemen aan onze auto moesten oplossen, dan waren de gevolgen desastreus geweest. Gelukkig was onze basis goed. Je kunt het ook zien aan de doorontwikkeling, die van ons is veel meer bescheiden dan van andere teams. In de komende races zal dat ook zo blijven en zullen we geen grote dingen op de auto zetten", doet Horner alvast uit de doeken. "Dat komt puur doordat we minder tijd ter beschikking hebben. Daardoor moeten we de schaarse tijd en de middelen die we wel hebben zo verstandig mogelijk inzetten. En natuurlijk zal iedereen daarbij zeggen dat veel van de focus nu al op de auto voor 2024 ligt."

Waar Horner niet nog een kunstmatige ingreep wil, is de daadwerkelijke oplossing volgens hem heel simpel: het reglement langdurig hetzelfde laten. "Het allerbelangrijkste voor F1 is stabiliteit, om niet steeds aan de regels te sleutelen. Als je de regels lange tijd hetzelfde laat, vindt er vanzelf convergentie plaats. Dat zie je nu eigenlijk al op technisch vlak. Het is een kwestie van tijd. Aan het eind van 2025 zit alles waarschijnlijk dicht bij elkaar en dan verprutsen we het zelf weer doordat we in 2026 alles veranderen."

F1-update: Verstappen reageert op Hamilton, dit maakt de Red Bull Ring lastiger dan gedacht