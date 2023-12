Horner: Strijd 2021 laat zien dat dominantie geen garanties biedt

In dat seizoen daagde Red Bull Racing Mercedes voor het eerst écht uit. In 2020 was het namelijk Mercedes dat met dertien zeges uit zeventien races domineerde en Lewis Hamilton zo zijn zevende titel zag pakken. In 2021 gingen de twee titanen nek aan nek in de strijd om beide titels, maar uiteindelijk was het Max Verstappen die voor een groot feest zorgde door zijn eerste wereldtitel te pakken. Mercedes werd toen nog wel de constructeurskampioen. Twee jaar later en het is Red Bull dat de boventoon voert met indrukwekkende cijfers. Het team won 21 van de 22 races, waarbij Verstappen met 19 zeges grootaandeelhouder was in de statistieken.

Door de dominantie kon Red Bull de focus al vroeg naar 2024 verleggen om zo die grote voorsprong te behouden. Dat leidde onder andere bij Lewis Hamilton al voor de nodige twijfels over de mogelijkheid om Red Bull bij te halen. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet het echter anders. "We zagen het in 2020 al met Mercedes. Zoals je je kunt herinneren, was dat hun dominantste jaar ooit en toch waren we in staat om ze in 2021 te verslaan", zegt Horner.

"Er is een subtiele regelwijziging, maar niks blijft stilstaan. We hebben concurrenten dichterbij zien komen op verschillende circuits en ik weet zeker dat de concepten zullen samenkomen. Stabiele reglementen werken altijd samen. Ik denk niet dat we ooit het seizoen kunnen herhalen dat we hebben gehad, maar hopelijk kunnen we de lessen van RB19 toepassen op [de RB]20 en komen we met een auto waarmee we deze titels kunnen verdedigen", aldus de Red Bull-teambaas.

Wel weet Horner ook dat de regels voor 2024 een stuk stabieler blijven dan het geval was van 2020 naar 2021. Toen zorgden wijzigingen aan het aeroreglement voor grote wijzigingen aan de vloeren. Dit jaar zag Red Bull enkele teams naderen, waarbij McLaren regelmatig de grootste concurrent was, al was die rol soms ook bestemd voor Ferrari en Mercedes. Horner stelt dat die schommelingen in performance ook hebben gezorgd voor die wisselingen achter Red Bull. "Het waren verschillende coureurs op verschillende momenten. Het ging van een enorme opleving van McLaren naar een opleving van Ferrari en Mercedes dat op een gegeven moment kwam opdagen. Het wisselde van evenement tot evenement."