Horner steunt voorstel om motorenprestaties gelijk te trekken

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Hongarije wist Motorsport.com te onthullen dat bij de F1 Commission-vergadering deze week een voorstel op tafel ligt om ervoor te zorgen dat de performance van de verschillende motoren gelijk getrokken gaat worden. Opmerkelijk genoeg is dit voorstel ingediend door de FIA zelf.

De FIA heeft dit bedacht omdat er zorgen zijn over de tekortkomingen die de Renault-motor laat zien. Uit data blijkt dat deze motor een tekort van dertig pk heeft ten opzichte van de concurrentie. De krachtbronnen worden gebruikt door Alpine en teambaas Otmar Szafnauer heeft al toegegeven dat hun motor inderdaad wat tekort komt. Concrete getallen noemt de Amerikaan echter niet. "Alle teams analyseren dat en de FIA doet dat ook. We lopen significant achter", liet de Alpine F1-baas weten.

Waar normaal gesproken teams niet staan te springen om de concurrenten dichter bij te laten komen, is dat in deze situatie mogelijk anders. De motorenfabrikanten zitten nu in een 'engine freeze'-situatie, waardoor verbeteringen aan de krachtbron niet tot nauwelijks mogelijk zijn. Sommige teams vinden dat Alpine daardoor een oneerlijke achterstand oploopt.

Horner: Motorenprestaties gelijk trekken is verstandige keuze

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet mogelijkheden tot een gelijkwaardiger motorenbestand, zo laat hij aan Motorsport.com weten. "We moeten de gaten zien. De FIA heeft alle data en zij moeten precies kunnen laten zien waar de verschillen zitten. Het zal voor iedereen fascinerend zijn om te zien en mocht er in de homologatie een verschil zitten, dan moeten we een verstandige keuze maken. Anders blijven ze twee jaar achter." De Brit had zich in het begin van het turbo hybride-tijdperk al uitgesproken voor gelijktrekking van de prestaties. Destijds reed Red Bull met Renault-motoren, die tekortschoten ten opzichte van de Mercedes- en Ferrari-krachtbronnen.

Szafnauer is blij met de steun van zijn collega, zeker gezien het feit dat de 'engine freeze' met het oog op de terugtrekking van Red Bull-motorenleverancier Honda is ingevoerd. "Red Bull had destijds nog geen eigen motorenafdeling. We hadden bij het maken van de afspraken ook besproken dat als iemand het gevoel had dat ook maar één procent wegviel, we weer bij elkaar zouden komen om dat te bespreken."

Hoewel het op papier niet toegestaan is meer vermogen aan de motoren toe te voegen, is de 58-jarige Amerikaan er van overtuigd dat sommige teams toch een stap gezet hebben: "We mogen alleen betrouwbaarheidsproblemen verhelpen, maar in dat proces kan je wat power toevoegen. Dat ligt aan wat voor betrouwbaarheidsprobleem je aanpakt."