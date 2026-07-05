Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix
Christian Horner keerde terug in de F1-paddock op Silverstone en ging in op geruchten die hem in verband brengen met een mogelijke comeback bij Alpine, Aston Martin of BYD
Voormalig CEO en teambaas van Red Bull Racing Christian Horner is teruggekeerd in de Formule 1-paddock tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, en ging in op alle speculatie over een mogelijke comeback in de koningsklasse.
Horners bezoek markeerde zijn eerste verschijning sinds zijn abrupte vertrek bij de renstal uit Milton Keynes in juli 2025. Sinds zijn vertrek staat de Brit centraal in meerdere geruchten die hem in verband brengen met een terugkeer, onder meer via een minderheidsbelang in Alpine, een rol bij Aston Martin of als onderdeel van een mogelijk 12e team met BYD.
"Eerste keer dat ik terug ben, dus het is geweldig om hier op Silverstone te zijn," zei Horner tegen Sky Sports F1 voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Uiteindelijk ben ik een fan. Ik heb er sinds '93 geen één gemist, dus het is goed om hier te zijn."
Toen hem werd gevraagd of sommige F1-formaties hem misschien als concurrent zien terugkeren, bleef Horner relatief terughoudend. "Kijk, ik heb genoten van mijn tijd weg van de sport. Ik heb 20 jaar aan één stuk met de Red Bull-mensen gewerkt. Daarvoor deed ik natuurlijk ook andere dingen, dus het is de eerste keer ooit dat ik een beetje tijd heb gehad om uit die hele molen te stappen," zei hij. "Ik zou het alleen overwegen als de juiste kans op mijn pad komt, iets dat uiteindelijk echt een kans heeft om te winnen."
Over de geruchten rond Alpine en BYD voegde de 52-jarige toe: "Het mooie is dat de Formule 1 er zo goed voor staat, en de races zijn dit jaar fantastisch geweest. Door afstand te nemen, zie je dat de belangstelling voor de Formule 1 torenhoog is. Er is zoveel interesse van mensen die bij de Formule 1 betrokken willen raken. We zullen zien. Ik heb geen haast. BYD is een enorme entiteit, een enorm bedrijf. Maar er is zoveel speculatie geweest. Ik denk dat ik tot nu toe met elk team op de grid in verband ben gebracht, dus ik ben hier gewoon om van het racen te genieten."
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