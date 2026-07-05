Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

DTM
Norisring
DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

Waarom McLaren terugzakt in Brits GP-weekend na verrassend sprintpodium

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom McLaren terugzakt in Brits GP-weekend na verrassend sprintpodium

F1 wil voor zomerstop beslissen over eventueel inhalen van races in Bahrein en Saudi-Arabië

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
F1 wil voor zomerstop beslissen over eventueel inhalen van races in Bahrein en Saudi-Arabië

"Ze moeten mij dat niet meer vragen" – Waarom Verstappen niet gelooft in nieuwe Red Bull-comeback

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
"Ze moeten mij dat niet meer vragen" – Waarom Verstappen niet gelooft in nieuwe Red Bull-comeback

DTM-kwalificatie Norisring 2: BMW en Porsche opnieuw achteraan bij Thiim-pole

DTM
Norisring
DTM-kwalificatie Norisring 2: BMW en Porsche opnieuw achteraan bij Thiim-pole

F1-coureurs bekritiseren ‘gevaarlijk’ jojo-racen na F1-sprint Silverstone

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
F1-coureurs bekritiseren ‘gevaarlijk’ jojo-racen na F1-sprint Silverstone
Formule 1 GP van Groot-Brittannië

Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Christian Horner keerde terug in de F1-paddock op Silverstone en ging in op geruchten die hem in verband brengen met een mogelijke comeback bij Alpine, Aston Martin of BYD

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Red Bull Racing-teambaas Christian Horner

Voormalig CEO en teambaas van Red Bull Racing Christian Horner is teruggekeerd in de Formule 1-paddock tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, en ging in op alle speculatie over een mogelijke comeback in de koningsklasse.

Horners bezoek markeerde zijn eerste verschijning sinds zijn abrupte vertrek bij de renstal uit Milton Keynes in juli 2025. Sinds zijn vertrek staat de Brit centraal in meerdere geruchten die hem in verband brengen met een terugkeer, onder meer via een minderheidsbelang in Alpine, een rol bij Aston Martin of als onderdeel van een mogelijk 12e team met BYD.

"Eerste keer dat ik terug ben, dus het is geweldig om hier op Silverstone te zijn," zei Horner tegen Sky Sports F1 voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Uiteindelijk ben ik een fan. Ik heb er sinds '93 geen één gemist, dus het is goed om hier te zijn."

Toen hem werd gevraagd of sommige F1-formaties hem misschien als concurrent zien terugkeren, bleef Horner relatief terughoudend. "Kijk, ik heb genoten van mijn tijd weg van de sport. Ik heb 20 jaar aan één stuk met de Red Bull-mensen gewerkt. Daarvoor deed ik natuurlijk ook andere dingen, dus het is de eerste keer ooit dat ik een beetje tijd heb gehad om uit die hele molen te stappen," zei hij. "Ik zou het alleen overwegen als de juiste kans op mijn pad komt, iets dat uiteindelijk echt een kans heeft om te winnen."

 

Over de geruchten rond Alpine en BYD voegde de 52-jarige toe: "Het mooie is dat de Formule 1 er zo goed voor staat, en de races zijn dit jaar fantastisch geweest. Door afstand te nemen, zie je dat de belangstelling voor de Formule 1 torenhoog is. Er is zoveel interesse van mensen die bij de Formule 1 betrokken willen raken. We zullen zien. Ik heb geen haast. BYD is een enorme entiteit, een enorm bedrijf. Maar er is zoveel speculatie geweest. Ik denk dat ik tot nu toe met elk team op de grid in verband ben gebracht, dus ik ben hier gewoon om van het racen te genieten."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

DTM
Norisring
DTM-race Norisring 2: Thiim pakt tweede zege en leiding in DTM-stand

Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Christian Horner terug in F1-paddock tijdens Britse Grand Prix

Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

Waarom McLaren terugzakt in Brits GP-weekend na verrassend sprintpodium

Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom McLaren terugzakt in Brits GP-weekend na verrassend sprintpodium
Vorig artikel Wolff: Kimi Antonelli toont "eigenschappen" om een F1-grootheid te worden

Beste reacties
Meer van
Lydia Mee

Martin Brundle legt uit waarom geruchten over Max Verstappen en McLaren geen verrassing zijn

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Martin Brundle legt uit waarom geruchten over Max Verstappen en McLaren geen verrassing zijn

Martin Brundle wijst op worsteling Russell terwijl Antonelli F1-voorsprong uitbouwt

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Martin Brundle wijst op worsteling Russell terwijl Antonelli F1-voorsprong uitbouwt

Coulthard sprakeloos na rit in Gen4-auto Formule E: "Dit is bizar"

Formule E
Formule E
E-Prix van Monaco II
Coulthard sprakeloos na rit in Gen4-auto Formule E: "Dit is bizar"
Meer van
Christian Horner

Horner kondigt memoires met 'het echte Red Bull-verhaal' aan, mogelijke terugkeer in F1-paddock Silverstone

Formule 1
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Horner kondigt memoires met 'het echte Red Bull-verhaal' aan, mogelijke terugkeer in F1-paddock Silverstone

FIA-president verwacht Horner terug in F1: "We missen hem in deze sport"

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
FIA-president verwacht Horner terug in F1: "We missen hem in deze sport"

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Door Ronald Vording
Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen
Bekijk meer