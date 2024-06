Max Verstappen heeft in het Canadese Montreal zijn zesde zege van het Formule 1-seizoen 2024 geboekt en zijn voorsprong in het WK door de nulscore van Charles Leclerc vergroot tot 56 punten. Het zijn meer dan prima cijfers, maar dat neemt niet weg dat Verstappen nog voldoende ruimte voor verbetering ziet. Tijdens de Nederlandse mediasessie heeft hij aangegeven dat Red Bull dit seizoen 'te veel kleine problemen' heeft en niet alle raceweekenden vlekkeloos verlopen. De fraaie overwinning in het Canadese spektakelstuk doet daar voor Verstappen niets af aan, aangezien scherpte nog altijd geboden is nu de concurrentie dichter bij zit dan vorig jaar.

Dat gezegd hebbende was de uitvoering van Red Bull Racing op zondag – toen het daar in wisselende weeromstandigheden juist op aankwam – wel feilloos. "Dat is zo en we zijn allemaal ook erg gefocust", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com. "We doen nog steeds heel veel dingen goed, al zitten we nu om de één of andere reden niet in dezelfde flow als vorig jaar, toen alles op de meeste plekken heel soepel liep en we geen betrouwbaarheidsproblemen hadden. Ik weet niet waarom, maar dit jaar gaat het allemaal een beetje lastiger. Sommige dingen zijn lastig uit te leggen, dan voelt het net alsof je in een spiraal zit, waarbij het misschien even tijd nodig heeft om eruit te komen. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, waardoor we na dit raceweekend ook alles weer zullen analyseren om onszelf te verbeteren."

Horner erkent: Lastig weekend, maar we hebben de focus behouden

Dat Verstappen scherpte predikt, is ook teambaas Christian Horner niet ontgaan. "Het is een uitdagend weekend voor ons geweest. Met name de vrijdag was lastig omdat we met Max niet veel meters konden maken. Hij had natuurlijk een probleem met de ERS [Energy Recovery System] en daardoor moesten we de motor vervangen. Het is een druk weekend geweest voor iedereen in de pitbox. Soms kom je tijdens een bepaalde fase van het seizoen in moeilijker vaarwater terecht, maar ik denk dat we ons er alsnog een goede weg doorheen hebben gebaand. Het gaat erom dat iedereen op zulke momenten de focus behoudt en Max heeft zelf ook een geweldige race gereden."

De 50-jarige Brit weet dat Verstappen het beste van zijn team verlangt, zoals hij dat op het circuit ook altijd van zichzelf doet. "Max is veeleisend, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen binnen het team. Hij spreekt dus vooral uit wat alle teamleden bij ons voelen. Iedereen streeft ernaar om uitmuntend te zijn, dat is wat we als team graag willen." Met onder meer Barcelona op komst zouden de eerstvolgende circuits Red Bull overigens weer beter moeten liggen, al kijkt Verstappen ook alvast verder vooruit en denkt hij dat er nog meer in de RB20 zit als enkele van de ongemakken worden verholpen.

Video: De GP van Canada geanalyseerd in de F1-update vanuit Montreal