“Niet heel erg dichtbij, vrees ik”, antwoordt Horner tijdens de persconferentie voor teambazen in Shanghai, als hem gevraagd wordt of Red Bull dicht bij het bevestigen van de rijdersbezetting voor 2025 is. “Het is ongelofelijk. Dit is de vijfde race van het seizoen en er wordt nu al volop gesproken over wie volgend jaar waar rijdt.” Om daaraan toe te voegen: “We zijn op dit moment erg tevreden over onze twee coureurs, maar we zullen pas veel later in het seizoen een definitieve beslissing over onze line-up nemen.”

“Max heeft natuurlijk een overeenkomst voor de lange termijn”, vervolgt Horner. “Het contract van Checo loopt af, maar hij rijdt dit seizoen tot dusver buitengewoon goed.” Gevraagd of hij de goede vorm van Pérez kan verklaren, antwoordt de Red Bull-teambaas lachend: “Waarschijnlijk omdat hij nog geen contract heeft voor volgend jaar! Nee, hij heeft afgelopen winter erg hard gewerkt en benadert de weekenden dit jaar een klein beetje anders. De afgelopen vier races zat hij er heel dichtbij, en dan vooral op Suzuka. Vorig jaar had hij het vrij moeilijk op dat circuit, maar dit jaar was hij daar heel competitief.”

“Het liefste zou Sergio morgen natuurlijk al iets bekend willen maken”, stelt Horner. “Maar we hebben als team niet echt haast. We bevinden ons in de gelukkige situatie dat er veel coureurs zijn die graag voor ons willen rijden. Zoals ik al zei, zijn we blij met onze huidige coureurs, maar we willen gewoon graag zeker weten dat Checo het niveau vasthoudt dat hij aan het begin van het seizoen heeft laten zien. We zullen op een zeker moment kijken wat onze opties zijn.” Om daarna nog eens te herhalen: “Er is geen onmiddellijke haast om de volledige rijdersbezetting voor 2025 bekend te maken.”

Ricciardo niet meer in de running?

Eerder waren er berichten dat Red Bull-reservecoureur Liam Lawson mogelijk dit seizoen al het stoeltje van Daniel Ricciardo kan overnemen bij het RB F1 Team. De Australiër kende een teleurstellende seizoensstart, maar Horner vindt het te vroeg om nu al een oordeel over hem te vellen.

“Het is nog vroeg in het jaar”, zegt Horner. “Zijn seizoen is nog niet echt op gang gekomen. Hij heeft het een beetje lastig gehad en zelf toegegeven dat zijn prestaties minder zijn dan zou moeten. Maar we zijn nog maar bij de vijfde race. En we zijn nu op een circuit waarop hij het in het verleden sterk gepresteerd heeft. In 2018 heeft hij hier voor ons gewonnen. We zullen zien hoe het verder gaat.”

Gevraagd of Ricciardo nog wel kandidaat is voor een Red Bull-zitje of dat hij moet vrezen dat hij zijn zitje bij het RB F1 Team aan Lawson verliest, deelt Horner mee: “Daniel heeft dat volledig in het eigen hand. Hij moet zich weer in de kijker zien te rijden. Niet alleen bij ons, maar misschien ook bij anderen. In de coulissen staat natuurlijk een talent bij ons te wachten met Liam, die ook graag een kans zou krijgen. Maar er is nog niets besloten als het gaat om of hij die ook gaat krijgen. Onze prioriteit gaat op dit moment uit naar de coureurs die nu voor ons rijden. We zullen zien hoe het verder uitpakt. ”

Horner zegt veelvuldig contact te hebben met Ricciardo, ondanks dat de Australiër voor het RB F1 Team rijdt. “Het zijn uiteindelijk allemaal Red Bull Racing-coureurs, ze staan bij ons onder contract”, zegt hij over Ricciardo en diens teamgenoot Yuki Tsunoda. “We lenen ze uit aan VCARB. Of het Visa CashApp RB F1 Team, zoals ze eigenlijk heten. We volgen hen dus op de voet om te zien hoe ze zich ontwikkelen.”