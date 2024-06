Mercedes F1 technisch directeur James Allison zei in Montreal dat de updates van Red Bull eerder een downgrade was waardoor de RB20 juist langzamer was geworden. “Vingers gekruist dat ze daar nog echt last van gaan krijgen. Zoiets kan je leven namelijk een stuk zwaarder maken. Want als je geen vertrouwen meer hebt in je gereedschap, moet alles worden nagelopen en dat kost zeeën van tijd. Tijd is je grootste vriend, maar als je het verliest, is het je grootste vijand.”

Red Bull antwoordde op zondagmiddag op de baan door de race te winnen. Mercedes-coureur George Russell kwam vanaf pole-position niet verder dan de derde stek. Red Bull-teambaas Christian Horner kon het na afloop niet laten om te reageren op de aantijgingen uit Brackley: “Zelfs met onze downgrade, hebben we gewonnen van hun upgrade. Het was een aangename race om te winnen.”

Woelig water

De kampioensformatie kende een moeizaam weekend in Monaco, en vreesde ook op de hoge kerbs in Canada de winst aan een concurrent te moeten laten. Horner: “De laatste paar races verkeerden we in woelig water, maar we hebben desondanks twee van de drie races gewonnen. We hadden pole in imola, we waren net zo snel als de pole in Canada. En dat met een auto waarvan beide rijders vinden dat hij zo zijn tekortkomingen heeft. Er is veel waar we ons op kunnen focussen om te verbeteren. We weten dat er later in het jaar circuits zijn waar rijhoogte opnieuw een rol kan spelen, zoals Singapore. We verwachten dat Ferrari, McLaren en Mercedes op elk circuit competitief gaan zijn. Ook al hebben we zes van de negen races gewonnen, we moeten op de toppen van ons kunnen blijven presteren om het gat te behouden.”

Over Mercedes wilde de Brit ook nog wel iets kwijt: “Mercedes is altijd goed gegaan op ‘groene’ circuits, en hier zijn geen echt snelle bochten. De nieuwe asfaltlaag heeft hen mogelijk in de kaart gespeeld. Laten we over drie races zien of dit hun echte vorm is, of dat het eenmalig was.”

