Horner verdedigt Perez: Zwaar om F1-teamgenoot Verstappen te zijn

Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigt in gesprek met de Daily Mirror de prestaties van zijn coureur Sergio Perez. Volgens de baas van het Oostenrijkse team onderschat men hoe moeilijk het is om teamgenoot van Max Verstappen te zijn. "We weten waar hij toe in staat is. Dat hebben we de afgelopen twee races niet gezien", aldus de 49-jarige teambaas. "We willen hem steunen en ervoor zorgen dat hij zijn vorm van het begin van het seizoen terugkrijgt. Het is een zwaar seizoen en het is zwaar om Max' teamgenoot te zijn, we moeten niet vergeten welke uitdaging dat mentaal met zich meebrengt."

Perez moet komende race in Austin proberen uit het dal klimmen waar de coureur de laatste races in terecht is gekomen. De Mexicaan heeft sinds Monza te weinig punten gescoord en laat de tweede plaats bij het coureurskampioenschap stukje bij beetje door zijn handen glippen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton nadert met rasse schreden en heeft nog maar dertig punten achterstand, een gat dat binnen twee races gedicht kan zijn. Ook Aston Martin-man Fernando Alonso is een serieuze kanshebber: hij moet nog 42 punten overbruggen.

Perez staat nog tot eind 2024 onder contract bij Red Bull Racing en het eventuele missen van P2 in het kampioenschap kan hem de kop kosten. Horner ontkent echter dat dit voor hem een serieuze optie is. "Het is niet iets wat we hebben besproken of zelfs maar overwogen. 'Checo' is onze coureur en we willen hem zo goed mogelijk steunen", zegt de Engelsman. "We geloven dat hij die tweede plaats in het kampioenschap kan behalen. Hij moet het opnemen tegen zware concurrenten en er zijn nog veel races te gaan. We hebben in de eerste plaats voor 'Checo' gekozen vanwege zijn ervaring en zijn vermogen om druk te weerstaan. Hij heeft veel voor ons gedaan in 2021 en 2022, door bij te dragen aan het constructeurskampioenschap vorig jaar en dit jaar met de overwinningen die hij heeft behaald."

Horner legt moeiteloos de pijnpunten van het huidige seizoen van Perez bloot. "We weten dat de kwalificatie vaak zijn zwakke punt is. Als hij racet, komt hij tot leven. Dat heeft hij keer op keer bewezen. We hebben dit jaar zes een-tweetjes geboekt, hij heeft twee Grands Prix gewonnen en hij staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap. Het is niet allemaal slecht geweest," concludeert de Brit.

Goed voorbereid naar Austin

Als de voorbereidingen een indicatie zijn voor de prestaties komend weekend, dan kan Perez volgens Horner tijdens de Amerikaans Grand Prix goed voor de dag komen. "Hij heeft vorige week drie dagen in de simulator doorgebracht, dat heeft hij nog nooit eerder gedaan", vertelt de Red Bull-topman. "Drie dagen achter elkaar probeerde hij de oorzaak te vinden van de problemen die hij had in Qatar en Japan. Ik denk dat hij veel vooruitgang heeft geboekt, dus hopelijk is dat dit weekend te zien. Hij doet zijn best en dat is heel belangrijk."