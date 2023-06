Horner na moeizame kwalificatie van Perez: “Auto’s zijn gelijk”

Er lijkt momenteel geen maat te staan op Max Verstappen. Na zijn sterke weekend in Monaco lijkt de tweevoudig wereldkampioen ook in Spanje niet te kloppen. De Nederlander bracht tijdens zijn eerste run in Q3 al een tijd op de klokken die ruim voldoende was voor de pole-position.

“Hij is in vorm”, stelt Christian Horner na de kwalificatie vast bij Sky Sports. “In Monaco was hij ongelofelijk en hier is hij dat opnieuw. Daarnaast presteert de auto ontzettend goed hier. Het was een geweldig optreden van Max.”

“We hadden intern nog een discussie of we Max nog een tweede ronde moesten laten rijden in Q3”, vervolgt de teambaas van Red Bull Racing. “We besloten hem naar buiten te sturen voor het geval dat, maar zodra we zagen dat niemand meer aan zijn tijd kwam, lieten we hem de ronde afbreken.”

Gezien Red Bull in de race normaal gesproken nog sterker is dan in de kwalificatie, zou er op zondag opnieuw een dominante overwinning van Verstappen kunnen volgen. Horner houdt echter een paar slagen om de arm. “Nou, je zit nog met het weer, de betrouwbaarheid, de start en de strategie”, somt de teambaas een paar onzekerheden op. “Je hebt zoveel dingen die van invloed kunnen zijn op het resultaat. We zullen op de eerste plaats moeten zien hoe de banden zich houden met die laatste twee snelle bochten”, wijst hij op het verdwijnen van de laatste chicane.

‘Perez uit balans gebracht’

Teamgenoot Sergio Perez kende ondertussen een zeer moeizame kwalificatie. De Mexicaan ging met de vijftiende tijd in Q1 met de hakken over de sloot door naar Q2. Aan het einde van het tweede kwalificatiedeel kwam Perez in de grindbak terecht. Hij kon hierna nog een laatste snelle ronde proberen, maar meer dan de elfde tijd zat er niet meer in voor de nummer twee in de WK-stand.

“Hij had gewoon een moeilijke kwalificatie”, aldus Horner over Perez. “Hij had mazzel dat hij verder kon naar Q2, doordat de omstandigheden op de baan aan het einde van de sessie flink verbeterden. In Q2 raakte hij helaas van de baan. Ik denk dat hij daardoor een beetje uit balans raakte. Zijn banden waren bovendien afgekoeld. Hij probeerde ze nog op temperatuur te brengen, maar het mocht niet baten. Soms heb je zo’n dag. Hij heeft dus nog wat werk te doen op zondag, vanaf P11.”

Gevraagd wat de reden zou kunnen zijn dat Perez de hele kwalificatie worstelde, antwoordt Horner: “Ik denk dat de banden hier een cruciale factor waren. We hebben mensen in de fabriek zitten die alles analyseren en zij constateerden na Q1 dat beide wagens evenveel downforce genereerden. De auto’s waren dus gelijk. Ze zagen niets vreemds. We zullen alles vanavond natuurlijk nog eens grondig inspecteren, maar ik denk dat het gewoon draaide om het op de juiste temperatuur kunnen brengen van de banden. Normaal gesproken zit Checo er niet ver vanaf. Hij wist de auto vandaag gewoon niet goed te laten presteren.”

Horner hoopt dat Perez zich kan herpakken voor de race. “Er wacht hem nu natuurijk een iets zwaardere race, maar hij kan nog steeds een geweldige wedstrijd hebben vanaf die plek. We weten bovendien dat hij heel sterk is op de zondagen. Hij moet gewoon zijn focus houden en hopelijk komen we met een goede strategie, waardoor hij goed naar voren kan komen.”

Als het om de strategie gaat, verwacht Horner een interessante race, met dank aan de aangepaste lay-out van het circuit. “De band linksvoor zal er flink van langs krijgen door de snelle rechterbochten. Het zal fascinerend worden om te zien welke strategieën iedereen heeft gekozen en wie welke band neemt voor de start. Ik denk dat deze zaken morgen een belangrijke rol zullen spelen. Want de race zal volledig om bandenslijtage draaien, tenzij het natuurlijk regent.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Spanje