De Red Bull-toekomst van Sergio Perez staat al enige tijd ter discussie vanwege het grote verschil in prestaties tussen hem en teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander won dit Formule 1-seizoen al elf wedstrijden en pakte in Zandvoort zijn negende GP-zege op rij. Onlangs gooide Red Bull-adviseur Helmut Marko nog meer olie op het vuur voor Perez. Hij suggereerde in verschillende interviews dat de Mexicaan nog niet 100 procent zeker is van zijn stoeltje in 2024, ondanks een lopend contract. De terugkeer van Daniel Ricciardo wordt gezien als een test om te kijken of hij de snelheid nog heeft om eventueel weer bij Red Bull in te stappen, al lijkt dat meer om 2025 te gaan. Na de race in Zandvoort bevestigt Red Bull-teambaas Christian Horner min of meer dat Perez in 2024 gewoon blijft.

"Perez' situatie voor volgend jaar is duidelijk", zegt de Brit tegenover onder meer Motorsport.com. "Hij is een Red Bull-coureur. We hebben een contract met hem. Los van de gemaakte afspraken, zijn we tevreden over hoe hij zijn werk uitvoert. Kijk maar hoe hij reed vandaag [in Zandvoort], al had hij pech met de snelheidsbegrenzer in de pitstraat. Hij staat tweede in het kampioenschap. Hij is de enige coureur naast Max die dit jaar drie Grands Prix wist te winnen. Het is makkelijk om hem af te kraken nu de lat zo hoog ligt, maar hij is onze coureur in 2024."

Horner wijst op het feit dat Verstappen niet alleen beter was dan zijn teamgenoot, maar ook beter dan de rest van het veld tijdens de eerste paar ronden in de regen van de Nederlandse Grand Prix. "Max zit in een fase waarin hij onaantastbaar is. Ik denk niet dat een andere coureur kan bereiken wat hij nu in de auto doet. Het is niet altijd fijn om zijn teamgenoot te zijn. De lat ligt zo hoog. Je moet kijken naar de prestaties die op papier staan. Als Max er niet was geweest, dan had Perez nog vier of vijf races gewonnen."

