Red Bull na overwinning Perez niet bezig met nieuw contract

Red Bull verving afgelopen winter Alexander Albon door Sergio Perez. Net als Pierre Gasly eerder overkwam, kon Albon niet aan de verwachtingen van het ambitieuze team voldoen. Met Perez aan boord hoopte het team uit Milton Keynes dan eindelijk een coureur vast te leggen die Max Verstappen kon helpen in de strijd met Mercedes.

Afgelopen weekend betaalde Perez het vertrouwen terug door in Baku de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven. De vreugde bij Red Bull was dubbel groot. Niet alleen was Perez de enige coureur van de twee topteams die punten scoorde – waardoor Red Bull uitliep in het kampioenschap, maar ook werd eindelijk bewezen dat de rijderswissel van afgelopen winter had geloond.

"We wisten dat hij hier goed was, maar niet dat hij zo goed was", aldus een dolblije Christian Horner na afloop van de race. "Hij is het hele weekend snel geweest, hij zat er precies op. De enige keer dat hij een fout maakte was [in de kwalificatie] in de eerste ronde van Q3. En zijn racetempo was fenomenaal."

Horner denkt zelfs dat Perez de race ook zonder de uitvalbeurt van Verstappen had kunnen winnen. "Als hij niet te lang had stilgestaan bij de eerste pitstop, was hij door de overcut vlak bij Max in de buurt gekomen, zo snel was hij in schone lucht." Of Red Bull de Mexicaan in dat geval had toegestaan om het gevecht met Verstappen aan te gaan is een tweede, maar feit blijft dat Perez in Baku een voortreffelijke race reed. "Het was fenomenaal van hem. De manier waarop hij verdedigde en controleerde naar Lewis was klasse. Om hem die overwinning te zien behalen, is geweldig voor zijn vertrouwen en het brengt hem op de derde plaats in het kampioenschap voor coureurs. Dus ik denk dat hij voor ligt op de verwachtingen."

Nieuw contract?

Perez tekende afgelopen winter een contract voor één seizoen bij Red Bull en lijkt zich met zijn overwinning al verzekerd te hebben van een langer verblijf in Milton Keynes. Maar Horner wil daar – net als eerder Helmut Marko – nog niet aan denken. "Ik ben echt blij met het werk dat Checo doet. We zijn pas aan race zes van de 23 bezig, we hebben nog genoeg tijd. Hij geniet ervan om in het team te zitten. Hij doet het geweldig, en hij moet gewoon blijven doen wat hij doet."