Horner: Perez podium ontnemen voor snelste ronde zou wreed zijn

De Grand Prix van de Verenigde Staten werd een mooie voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Perez stonden als winnaar en nummer drie op het podium, geflankeerd door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Die reed op het Circuit of the Americas wel de snelste ronde en zorgde er daarmee voor dat Verstappen niet zeven, maar zes punten uitliep in de titelstrijd.

Hamilton kreeg die snelste ronde al vroeg in zijn laatste stint in handen en dat gaf Red Bull de kans om te antwoorden. Zo had de renstal Perez in de slotfase naar binnen kunnen halen om te proberen het punt voor de snelste ronde af te snoepen van de zevenvoudig wereldkampioen. Dat doen de topteams regelmatig als ze daar met hun coureurs de ruimte voor hebben, maar die ruimte was er in Austin niet. Ferrari-coureur Charles Leclerc reed namelijk duidelijk binnen het pitstopwindow van Perez, die bovendien niet geheel fit was en tijdens de race niets kon drinken.

Deze factoren zorgden er samen voor dat Red Bull er uiteindelijk voor koos om Perez niet naar binnen te halen. “Het was wreed geweest als wij Checo naar binnen en van het podium hadden gehaald”, antwoordde teambaas Christian Horner op een vraag van Motorsport.com. “Leclerc reed duidelijk te dicht achter ons. Bovendien was het voor ons team als collectief beter dat Checo de punten voor het podium zou binnenhalen, dus dat is wat we hebben gedaan.”

Betere vorm Perez komt op juiste moment

De derde plek in Austin was Perez’ vierde podiumplaats van 2021 en zijn tweede op rij, nadat hij in Turkije ook derde werd. Daarmee bewijst de Mexicaan dat Red Bull op hem kan rekenen nu de strijd om de wereldtitels in de beslissende fase is beland. De prestatie van Perez op COTA was volgens Horner het bewijs dat hij de RB16B langzamerhand beter onder de knie krijgt. “Je kan aan de manier waarop hij de race heeft gemanaged zien dat zijn vertrouwen groeit. Dit is de tweede opeenvolgende race dat hij op het podium staat en zijn thuisrace komt eraan. Hij begint zijn vorm te vinden en dat is voor ons cruciaal in deze fase van het jaar.”

