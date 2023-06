De Grand Prix van Monaco was er een om snel te vergeten voor Sergio Perez. Hij knalde in Q1 al in de muur en moest van de laatste plaats starten. Hij kwam na een enerverende race als zestiende over de streep, op twee ronden achterstand van teamgenoot en racewinnaar Max Verstappen. De Mexicaan zag de voorsprong van de Nederlander naar 39 punten stijgen en was erop gebrand om het dramatische weekend snel weg te poetsen met een goed resultaat in Spanje.

Daar begon hij echter ook op een achterstand aan de race na opnieuw een matige kwalificatie. Perez noteerde de elfde tijd en wist dat hij aan een inhaalrace moest beginnen. Verstappen stelde dat Perez in staat moest zijn om naar de tweede plek te rijden, gezien de prestaties van de RB19. Daar slaagde hij niet in, al beperkte de coureur uit Guadalajara wel de schade met de vierde plek. Verstappen pakte de zege en snelste raceronde waardoor hij veertien punten uitliep op Perez. Zijn voorsprong bedraagt nu dus 53 punten. Met nog vijftien races te gaan is dat niet onoverbrugbaar, maar gezien de vorm waarin Verstappen verkeert wordt het een pittige uitdaging voor Perez om toch nog de titelstrijd aan te gaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Perez op het podium had gestaan, als hij geen slechte kwalificatie had gehad. "Hij jaagde in de slotfase op het podium", zegt Horner. "Hij verloor wat terrein in de openingsronde, maar hij herstelde zich heel sterk. Hij kwalificeerde zich niet op een plek waar hij hoort te staan. Als hij dat wel had gedaan, dan stond hij er wel. Ik denk dat hij wel positieve zaken uit zijn sterke herstel kan halen", aldus de Brit.

Perez kon in het begin de rondetijden van Verstappen niet matchen en wist dat hij het moeilijk zou krijgen om voor het podium te gaan. Carlos Sainz kon hij wel inhalen, maar George Russell was nog een stap te ver. "Hij verloor wat in de eerste ronden, hij had geen geweldige start", legt Horner uit. "George wist een straf te ontlopen terwijl hij naast de baan schoot en weer terugkwam. Dat maakte uiteindelijk het verschil. Checo werd sterker en sterker en met name in die laatste stint kwam hij heel sterk terug. Er waren gewoon niet genoeg ronden om voor het podium te gaan."

Druk neemt af

Waar Verstappen voor een 'grand slam' tekende in Spanje - door de pole en zege te pakken, de snelste raceronde te noteren en alle ronden aan de leiding te gaan - was het voor Perez opnieuw een race van schadebeperking. Kan hij over een heel seizoen de strijd aangaan met Verstappen? "Als je naar de punten kijkt, zie je een groot gat tussen de twee. Dat zou juist voor minder druk moeten zorgen", meent Horner. "Hij heeft nu niks te verliezen. Hij moet gewoon ontspannen, rustig ademhalen en rijden zoals we weten dat hij kan, zoals in Azerbeidzjan en andere races. Vandaag herstelde hij zich sterk, dat zal hem vertrouwen geven nu we naar Montreal gaan."

Of die afgenomen druk Perez' prestaties ten goede komt, zal over twee weken in Canada moeten blijken. Gevraagd of Horner echt gelooft dat Perez het Verstappen lastig kan maken in de strijd om het kampioenschap, antwoordt hij: "Er is geen coureur die Max vandaag in die auto zou hebben verslagen. Hij moet het opnemen tegen een coureur die in topvorm verkeert, dat is heel moeilijk. Het is op mentaal vlak uitdagend om mee om te gaan voor Checo. Maar zoals gezegd heb je nu dat verschil in punten, dat zou de druk moeten doen afnemen. Hij moet de verwachtingen die hij zichzelf oplegt loslaten en gewoon 'vrij' rijden."

Veel vertrouwen

Perez zag zijn vierde plaats in Spanje vooral als een geval van schadebeperking. "Het was erg lastig om te volgen, zeker als we op dezelfde banden reden. Als we meer hadden gewild, dan hadden we meer risico moeten nemen in de openingsronde. Zoals George, maar dat was best lastig geweest. We hebben de schade beperkt. Ik begrijp niet wat er fout ging, ik heb het gevoel dat we er het hele weekend niet bij stonden. Hopelijk kunnen we dat oplossen en sterk terugkeren in Canada."

Waar een achterstand van 53 punten niet prettig is voor een coureur, ligt het vertrouwen bij Perez 'heel hoog'. "Ik heb een geweldig seizoen gehad en een geweldige snelheid in de auto. Maar we opereren in zo'n klein window, dat we perfect moeten zijn als we een sterk tempo willen hebben."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Spanje