Horner: Pérez moet niet letten op andere kant van F1-garage

Red Bull Racing heeft voor de Grand Prix van Hongarije uitgepakt met een flink updatepakket, waarbij Max Verstappen de meeste nieuwe onderdelen heeft gekregen. Teamgenoot Sergio Pérez heeft slechts een deel van de updates gekregen, bevestigt teambaas Christian Horner tegenover Sky Sports F1, en miste 'alleen de motorkap en het sidepodelement'. "De vloer, de vleugel en de rest was hetzelfde", benadrukt Horner. "We hebben dus geweldige data verzameld."

Horner is te spreken over de twee vrije trainingen op de Hungaroring, ook al wisten Verstappen en Pérez niet de snelste tijden te klokken. De teambaas is vooral tevreden over de vrijdag van Pérez. "Dit was waarschijnlijk Checo's beste vrijdag sinds China", stelt de Brit. "De auto werkt vrij goed en wanneer de auto goed werkt, zie je dat gat tussen die twee kleiner worden. Hopelijk put hij daar wat vertrouwen uit." Horner erkent dat de RB20 goed presteert, maar dat deze wel op de limiet zit voor de coureurs. "We hebben gezien dat Max daar een klein beetje beter mee om kan gaan dan Checo. Maar hopelijk hebben we de auto in een mooi window gekregen met de stappen die we hier hebben gezet."

Focus op eigen prestaties

Om Pérez is de afgelopen tijd veel te doen geweest. De Mexicaan kreeg dit jaar een nieuw contract van Red Bull en zou tot en met 2026 zeker zijn van zijn zitje naast Verstappen, maar door tegenvallende prestaties zijn er toch wat vraagtekens over zijn positie binnen het team. Horner beklemtoont dat Red Bull wil zien dat Pérez zijn potentie benut, 'zoals hij in de eerste vier of vijf races heeft gedaan'. "En we weten dat hij dat kan. Daarom lichtten we ook vroeg een optie voor hem voor volgend jaar, zodat hij kon wennen. Ik denk dat hij de afgelopen races wat in de war is geweest, maar hopelijk hebben we vandaag tekenen gezien dat hij zich eruit weet te slepen. Het team werkt heel hard om hem te ondersteunen en ervoor te zorgen dat hij zijn vorm vindt, want dat hebben we hard nodig."

In die zoektocht naar prestaties heeft Horner ook persoonlijk met Pérez gesproken, thuis in zijn eigen keuken. "We hebben een echt open relatie. Ik heb met hem gesproken in mijn keuken en vroeg: 'Kom op, wat is er aan de hand? Speelt er iets anders?' Hij zei 'nee, ik denk dat ik gewoon een beetje te veel nadenk over dingen'. En ik denk dat het hem goed zou doen als hij negeert wat er aan de andere kant van de garage gebeurt. Dat is de aanpak die hij nu kiest: zich alleen maar richten op zijn eigen prestaties."

Bandenmanagement cruciaal

Over de updates van RB20 is veel te doen geweest, met name doordat Verstappen stelde dat deze 'cruciaal' zullen zijn voor de rest van het seizoen. De eerste twee vrije trainingen stemmen Horner in ieder geval positief. "We zien correlatie tussen onze tools en de baan. Wat geweldig is om te zien is dat de aero-jongens redelijk tevreden lijken met de cijfers die ze zien, dus het gaat er nu natuurlijk om dat we het afstellen en er het maximale uit halen voor morgen." De teambaas spreekt van een 'bemoedigende vrijdag', maar weet ook dat teams met verschillende motorstanden en brandstofniveaus hebben gereden en wil dus niet te veel conclusies trekken.

Aan het einde van de tweede vrije training werkten Pérez en Verstappen hun long run af en ook daar zag Horner goede tekenen. "Die gingen vrij goed", oordeelt de Brit. "Maar wellicht was Max meer aan het managen dan Checo, dus je krijgt daar dan een wisselend antwoord op. Het draait deze race allemaal om de banden. En dat je een afstelling hebt die misschien niet het beste is voor één ronde, wat we de afgelopen jaren hebben gezien, maar die je wel lange levensduur biedt: dat gaat cruciaal worden."