Horner: "Perez moet zich in 2024 bewijzen voor nieuw F1-contract"

Aan het begin van het seizoen 2023 klonk Sergio Perez nog optimistisch over zijn titelkansen, maar na enkele tegenvallers moest de teamgenoot van Max Verstappen die hoop in de ijskast zetten. Wel maakte de Mexicaan nog kans op de tweede plaats in het kampioenschap, een wens van Red Bull dat er nog nooit in geslaagd was om in het coureursklassement de 1-2 te pakken. Dat is in dit dominante seizoen wel gelukt, al bleef de kritiek op Perez er wel. Teambaas Christian Horner neemt het nu echter op voor zijn coureur, die volgens hem van alle coureurs de zwaarste taak heeft.

"Het is ongelofelijk moeilijk om teamgenoot van Max te zijn, ook psychologisch door het niveau waarop hij presteert", zegt Horner in de podcast van de BBC, F1: Chequered Flag. "Hij is het talent van deze generatie. Checo heeft de kracht en het karakter om ermee om te gaan. Hij kende dit seizoen lastige momenten en heeft te maken gehad met kritiek, maar hij heeft zichzelf herpakt. De manier waarop hij het seizoen afsloot... Hij lag een tijdje aan de leiding in Las Vegas en zou in Abu Dhabi op het podium zijn geëindigd als hij die tijdstraf van vijf seconden niet had gehad. Het was een geweldig resultaat voor hem om die tweede plaats [in het kampioenschap] te bemachtigen", aldus de Brit.

Door een tegenvallende kwalificatiereeks en teleurstellende resultaten in de races gingen er steeds meer geruchten over de toekomst van Perez bij het kampioensteam rond in de paddock. Zo zou de terugkeer van Daniel Ricciardo bij zusterteam AlphaTauri een experiment zijn om te zien of de Australiër weer terug kan keren naar het topteam. Voor 2024 beschikt Perez wel over een contract, maar voor 2025 staat nog niets vast. Of die geruchten de druk opvoerden? "Ik denk het niet", stelt Horner. "In de Formule 1 sta je altijd onder druk. Zeker als je het populairste zitje van de grid bezit, zal er altijd interesse zijn en zullen er altijd geruchten rondgaan. Waarschijnlijk was er dit jaar géén coureur die niet in die auto had willen rijden. Dat zorgt op zich al voor druk, maar wij geloven in Checo. We hebben hem het hele jaar gesteund en hij heeft daar goed op gereageerd. Voor 2024 is het zijn zitje, hij moet genoeg doen om ons te overtuigen om het contract te verlengen. Ik weet zeker dat hij veel positieve zaken van dit jaar zal meenemen en daar zullen we volgend jaar op voortbouwen."