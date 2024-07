Horner over Pérez: "Dachten dat nieuw F1-contract zou helpen!"

Het contract van Sergio Pérez werd na de Grand Prix van Monaco met twee jaar verlengd, maar sindsdien zijn de resultaten van de Mexicaan teleurstellend te noemen. In Canada viel hij uit na een crash, in Spanje kwam hij niet verder dan de achtste plaats terwijl hij op de Red Bull Ring genoegen moest nemen met de zevende plek. Daardoor staat hij nu vijfde in het kampioenschap, waar teamgenoot Max Verstappen met bijna het dubbele aantal punten aan de leiding gaat. Het heeft de vraag doen rijzen of Red Bull niet te vroeg het contract van Pérez heeft verlengd.

"Sergio heeft duidelijk een lastigere periode achter de rug", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Sky F1. "In de eerste vijf races waren we heel competitief en in de laatste vijf waren we nergens te bekennen. We willen die Sergio van de eerste vijf races terug. Dat weet hij ook en daar werkt hij ook hard aan. Hij heeft in de simulator gereden deze week en werkt hard om te begrijpen op welke vlakken het voor hem gewoon niet werkt. Maar we hebben bij hem constant veerkracht gezien om terug te slaan en we hopen dat dat snel gebeurt."

Gevraagd door Sky F1's Martin Brundle of ze niet ergens spijt hebben van de vroege contractverlenging, antwoordt Horner: "Dat is een ontzettend moeilijke vraag, maar natuurlijk gaan de details van welke overeenkomst met een coureur dan ook niet met jullie gedeeld worden. Op dat moment was het volkomen logisch om Checo vast te leggen, maar dit is ook een business waarin er druk is om te presteren."

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van een vormdip van Pérez bij Red Bull. Vorig jaar bereikte hij meerdere races op rij Q3 niet, waardoor de resultaten in de races ook tegenvielen. "Dat is ook waarom we dachten dat het contract zou helpen!", grapt Horner. "Maar het is iets waar Checo heel hard aan werkt. Hij weet het. Dit is een sport waarin je je niet kunt verschuilen. Zeker met Max Verstappen als teamgenoot. Hij weet dat hij vergeleken wordt met de beste en het is belangrijk dat hij Max steunt, want er zijn nu twee McLarens, Ferrari's en Mercedessen. Wij hebben wanhopig twee Red Bulls nodig", aldus de Red Bull-teambaas.