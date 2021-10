Horner: Perez dankt betere prestaties aan toegenomen vertrouwen

Sergio Perez won eerder dit jaar met wat geluk de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de Mexicaan wist verder nog niet echt te overtuigen in zijn eerste jaar bij Red Bull Racing. De laatste paar races komt de coureur uit Guadalajara sterker voor de dag, nadat hij direct na de zomerstop al zijn handtekening heeft mogen zetten onder een nieuw Red Bull-contract voor 2022. Van Silverstone tot en met Sochi had Perez zes moeizame races waarin hij in totaal slechts 16 punten bij elkaar wist te sprokkelen, wat deels te verklaren valt door een uitvalbeurt in Hongarije en een start uit de pitstraat in Zandvoort na een motorwissel voor de Dutch GP. In Turkije knokte hij zich echter naar een derde plek, waarna in Austin afgelopen weekend ook de vierde podiumfinish van het seizoen volgde.

Een dag voor de derde plek in Texas had Perez zich als derde weten te kwalificeren voor de Grand Prix van Amerika. De Mexicaan moest twee tienden toegeven op de pole-tijd van teamgenoot Max Verstappen, waarmee hij zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen noteerde. Op de vraag wat de betere vorm van de Mexicaan kan verklaren, antwoordt teambaas Christian Horner: “Ik denk dat het een kwestie van vertrouwen is. Het zit er de laatste paar races al aan te komen. In Monza en in Sochi was hij al sterk. Hij had allebei die races op het podium moeten eindigen. In Istanbul was hij ook sterk en in Austin had hij het hele weekend de juiste snelheid te pakken. Het is dus gewoon een kwestie van vertrouwen.”

De goede vorm van Perez komt precies op tijd nu de beslissende fase van het seizoen is aangebroken. De Mexicaan moet zijn steentje bijdragen aan de titeljacht van Verstappen, terwijl Red Bull ook nog hoopt op het binnenhalen van de constructeurstitel. “We hebben hem nodig in deze fase van het jaar. Het resultaat in Austin was dan ook een geweldige opsteker”, vervolgt Horner, die ook het toegenomen vertrouwen kan verklaren: “Ik geloof dat we nu een afstelling kunnen vinden die hem beter ligt. We kunnen de auto iets meer aanpassen aan zijn stijl. Er komen een paar belangrijke races aan, dus het is belangrijk dat hij blijft doen wat hij afgelopen weekend heeft gedaan.”

Perez blikt met vertrouwen vooruit op thuisrace

De twee opeenvolgende podiumfinishes hebben Perez alleen maar meer vertrouwen opgeleverd. De Mexicaan blikt dan ook met een goed gevoel vooruit op zijn thuisrace over een week in Mexico-Stad. “We beschikken over een goed pakket en zullen daar sterk zijn”, blikt de coureur zelf vooruit. “Red Bull is altijd al extreem sterk geweest in Mexico, dus ik kijk er echt enorm naar uit. Ik hoop dat ik er opnieuw op het podium kan finishen.”