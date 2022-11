Horner: Seizoen Verstappen dominantste dat ik ooit in F1 heb gezien

Hoewel het Formule 1-seizoen 2022 nog altijd niet ten einde is, is de strijd om de wereldtitel al enkele weken beslist in het voordeel van Max Verstappen. De Nederlander heeft zijn tweede opeenvolgende WK-titel binnengehaald met een zeer sterk en dominant seizoen, waarin hij ook het record voor meeste overwinningen in één jaar heeft aangescherpt tot veertien zeges. Bovendien heeft Verstappen nog twee races om dat record scherper te zetten. De grote vraag is nu of het seizoen van Verstappen de boeken ingaat als het dominantste F1-seizoen aller tijden. Als het aan Red Bull-teambaas Christian Horner ligt, is dat zeker het geval.

"Mercedes heeft jarenlang gedomineerd, maar dit is denk ik wel het beste seizoen van een individuele coureur. Max heeft de meeste Grands Prix in een jaar gewonnen en dat binnen twintig races bereikt. Bovendien heeft hij twee sprintraces gewonnen en heeft hij niet alles vanaf pole-position gewonnen. Hij moest voor veel van deze overwinningen echt vechten en racen. Als we aan het eind van het jaar terugkijken, dan heeft Max echt een buitengewoon seizoen afgeleverd", zegt Horner over de dominantie van Verstappen in 2022. "Hij heeft geen wiel verkeerd gezet, hij is gedurende het seizoen perfect geweest. Het niveau van consistentie dat hij heeft bereikt is ongelofelijk."

'Verstappen krijgt niet erkenning die hij verdient'

Vorig jaar behaalde Red Bull met het succes van Verstappen voor het eerst sinds 2013 een wereldtitel, maar dit jaar heeft het team er een schepje bovenop gedaan door ook de constructeurstitel te winnen. Toch krijgt Verstappen volgens Horner niet de lofuitingen voor zijn prestaties die hij eigenlijk heeft verdiend, zo zegt hij als hij de Nederlander en voorganger Vettel vergelijkt. "Het zijn twee heel verschillende coureurs en twee fenomenaal succesvolle coureurs. Wat Sebastian in de sport bereikt heeft gedurende zijn carrière maakt hem een van de grootste en succesvolste coureurs aller tijden. Maar met wat Max dit jaar heeft laten zien, zijn we getuige van iets heel bijzonders", legt Horner uit. "Ik denk zelfs dat hij soms niet de erkenning krijgt voor zijn prestaties die hij eigenlijk verdient. Ik denk namelijk dat we dit jaar een buitengewone prestatie hebben meegemaakt van een coureur die echt op de toppen van zijn kunnen presteert."

Ook vindt Horner dat Red Bull Racing krediet verdient voor het produceren van de auto's waarin eerst Vettel en nu dus Verstappen zichzelf naar het front konden werken. "Veel mensen in het engineerskantoor, de garage en in de fabriek zijn dezelfde mensen die dit al met Sebastian hebben gedaan en dat nu nogmaals doen met Max. Het DNA van ons team is denk ik dat wij een raceteam zijn. We zijn een team dat uit racers bestaat en dat de grenzen verlegt. We zijn agressief in de manier waarop wij racen en wij volgen onze passie, namelijk om onze stinkende best te doen. We volgen Dietrich's mantra: geen risico, geen plezier."

