Horner: "Vettel maakt juiste keuze met vertrek uit Formule 1"

Sebastian Vettel voegde zich in 2009 bij Red Bull Racing, nadat hij het seizoen ervoor voor zusterteam Scuderia Toro Rosso uitkwam. In zijn eerste jaar bij de Oostenrijkers eindigde de Duitser als tweede in de eindstand, maar de grote successen kwamen vanaf 2010 tot en met 2013. De man uit Heppenheim won vier keer achter elkaar de F1-titel. In 2014 switchte de Formule 1 naar de huidige V6-motoren en kwam er een einde aan de dominantie van Red Bull. Na een lastig seizoen stapte hij voor het seizoen 2015 over naar Ferrari. Ondanks het vertrek had Vettel altijd nog goed contact met het Red Bull-kamp.

"Het was fijn om hem in ons team te hebben", zegt Horner. "We hebben samen geweldige dingen bereikt. Ik heb hem zien groeien van een jongetje naar een jongeman. Eén met principes. Hij staat voor waar hij in gelooft. Dat zagen we in een later stadium van zijn loopbaan. Hij staat op voor dingen waar hij passie voor heeft en dat recht heeft 'ie. Zijn gezin is belangrijk voor hem. Hij is zeer op zijn privacy gesteld. Ik ben dus enorm blij te zien dat hij onlangs Instagrammer is geworden! Nu zijn loopbaan tot een einde komt, zijn er ongetwijfeld veel andere dingen die hij wil doen. Ik weet zeker dat hij dat ook gaat doen. Het is zonde om hem niet meer in F1 te hebben, maar ik denk dat het de juiste timing is."

De Britse Red Bull-teambaas genoot van Vettel, zowel op als naast de baan. "Vanaf het begin zag je een gefocuste vent. Zijn werkethiek was typisch Duits. Hij werkte hard en tot laat door. Daarnaast was zijn humor prachtig. Toen hij in een Brits team stapte, omarmde hij de cultuur meteen. Hij was in heel het bedrijf geliefd. Hij bracht chocolade mee voor de secretaresses en leerde de taal in de pitbox. Zijn beheersing van cockney slang werd legendarisch", vervolgt Horner. "Hij was ontzettend goed in de auto's. Het waren prachtige tijden. We namen het op tegen grote concurrenten en grote teams. We hebben successen geboekt. Hij was niet alleen gericht op succes, maar ook op records. Die betekenden veel voor hem."

Horner zag Vettel gestaag progressie boeken tijdens het winnen van de vier wereldtitels. "Hij werd beter en beter. In 2009 waren we nog een jong team, net als hij. We maakten fouten", gaat Horner verder. "In 2010 was hij de uitblinker. We hadden last van een onbetrouwbare wagen, maar wonnen alsnog de titel. Het seizoen erna bouwde hij daarop verder. 2012 werd een pittig jaar. Hij had maar een race gewonnen voordat we Europa verlieten. Daarna won hij volgens mij vier keer achter elkaar, om in de laatste race in Brazilië de strijd aan te gaan met Fernando Alonso. In 2013 domineerde hij. Hij won negen keer achter elkaar. Wat mij betreft was dat zijn beste jaar. Hij bracht daar alles samen."

