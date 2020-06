Horner: Vettel kan hoofdpijndossier worden voor Mercedes

Het Ferrari-vertrek van Vettel is weliswaar aangekondigd, maar zijn verdere toekomst - al dan niet in de Formule 1 - is nog ongewis. Zijn voormalig teambaas Horner verwacht dat die onzekerheid ook nog wel even aanhoudt. "Sebastian is een enorme denker. Hij zal hier enorm goed over nadenken, dat weet ik zeker", stelt Horner op de officiële F1-website.

Horner en topadviseur Helmut Marko hebben al aangegeven dat Vettel niet meer bij Red Bull Racing terecht kan, waardoor Mercedes, Renault of stoppen met F1 de voornaamste opties lijken. Eerstgenoemde uitweg klinkt natuurlijk het meest aantrekkelijk, ook voor Horner. "Vettel is nog steeds vrij jong en ongelooflijk snel. Misschien is het Mercedes de hoofdpijn wel waard om hem naast Lewis te zetten. Dat willen we allemaal graag zien en meemaken. Tegelijkertijd brengt het vanuit teamoogpunt wel een risico met zich mee", is Horner zich bewust van de keerzijde.

"Verder kunnen we Vettel alleen het allerbeste wensen. Ik denk dat de sport slechter af is zonder hem, maar we moeten zijn besluit respecteren." Dat respect heeft Horner sowieso voor de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim. Mocht Vettel besluiten om zijn helm na 2020 aan de wilgen te hangen, is zijn carrière volgens Horner nog altijd meer dan geslaagd. "Wat hij gepresteerd heeft, is fenomenaal. Zelfs als er na dit jaar geen competitief zitje blijkt te zijn en hij het voor gezien houdt - hij zou er zelfs een jaartje tussenuit kunnen gaan - dan is hij nog altijd één van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van onze sport."

