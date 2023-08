Horner: “Ik schreeuwde naar GP dat Max binnen moest komen”

“We hadden zeker met een paar uitdagingen te maken. En niet alleen zondag maar ook zaterdag in de kwalificatie. Maar het team, Max en Checo hebben in alle omstandigheden echt uitstekend werk geleverd”, antwoordt Christian Horner op de vraag van Motorsport.com of van de laatste negen races die in Zandvoort de stressvolste is geweest. “Die reeks van negen overwinningen die we eerder met Sebastian hebben behaald, was erg speciaal. Ik dacht dat we nooit nog een keer zouden kunnen doen. Maar om het Max tien jaar later in Zandvoort ook voor elkaar te zien krijgen, is echt heel bijzonder, zowel voor hemzelf als voor het hele team. Maar inderdaad, hiervoor moesten we in de race wel een paar moeilijkheden zien te overwinnen.”

De race in Zandvoort bevatte meerdere momenten waarop het gemakkelijk verkeerd had kunnen gaan voor Verstappen. Zo begon het kort na de start flink te regenen. Perez ging gelijk na de openingsronde naar binnen om naar intermediates te wisselen, terwijl Verstappen pas een ronde later zijn pitstop maakte. “Het is een erg lastige beslissing om te nemen voor degene die aan de leiding gaat, als de omstandigheden zich precies op het randje bevinden”, zegt Horner over de eerst pitstops. “Het was Sergio’s beslissing om naar de pits te gaan. Hij was de eerste die naar de inters ging en haalde daar veel voordeel uit. Max kwam aan het einde van de volgende ronde naar binnen. Er was even een discussie of het zou blijven regenen of dat de bui zo weer voorbij zou zijn, maar we besloten hem toch naar de pits te halen en de manier waarop hij vervolgens door het veld naar voren kwam, was behoorlijk sensationeel.”

Een ander belangrijk moment in de wedstrijd was toen Verstappen, die zich op de intermediates naar de tweede plek had opgewerkt, eerder naar de pits werd gehaald om terug te gaan naar droogweerbanden dan Perez, die aan de leiding reed. “Het was aan Checo om een voorsprong op te bouwen ten opzichte van de auto’s achter hem. Maar de snelheid waarmee Max naar voren stormde was zodanig dat hij in drie ronden tijd zeven seconden had goedgemaakt. Hij kwam dus heel rap dichterbij. Vervolgens werd de baan weer droog genoeg om naar slicks te gaan. Het waren volgens mij Pierre Gasly [Horner bedoelt hier eigenlijk Zhou Guanyu] en Fernando Alonso die de boel in gang zetten door naar de pits te gaan. We zagen op dat moment ook aan de tijden van Alexander Albon dat het circuit klaar was voor slicks.” Red Bull koos ervoor om dit keer Verstappen als eerste te laten pitten. ”Als we Perez als eerste naar binnen hadden gehaald, zouden twee coureurs voor hem zijn gekomen met de undercut en zouden we van een situatie waarin we eerste en tweede lagen, zijn gegaan naar een situatie waarin we op de eerste en vierde plek reden. Daarom hebben we Max als eerste naar binnen geroepen, wat de kans met zich meebracht dat hij met de undercut voor Checo zou komen. Maar dan zouden we in elk geval als team wel eerste en tweede blijven in de race. Het was dus eigenlijk een no-brainer om het op die manier te doen.”

Eenmaal terug op de slicks kon Verstappen een gat slaan, waarna hij zonder veel problemen naar de overwinning leek te rijden, ware het niet dat het in de 61ste ronde begon te plenzen. Perez kwam snel naar binnen, maar maakte deze call dermate laat in de ronde dat het team nog niet klaarstond voor hem. Verstappen leek even te twijfelen over wat te doen. “Box this lap”, meldde race-engineer Gianpiero Lambiase. “Nee, nee, het is nog steeds droog hier, laten we nog even wachten”, antwoordde Verstappen. “Mate, dit zou een erg goed moment zijn om naar de pits te komen”, klonk het vervolgens, waarna de Nederlander meteen de pits binnenkwam. Horner over dit moment: “We wisten opnieuw niet helemaal zeker wat het weer ging doen. Zou het bij een paar druppels blijven en weer overwaaien? Maar uiteindelijk schreeuwde ik naar GP: ‘Haal hem naar binnen!’”

Voor Verstappen pakten de beslissingen dus goed uit. Gevraagd of dit vooral een kwestie was van steeds weer een goede afweging maken van de risico’s of dat ook een geluk een factor was in deze race: “Ik denk dat het een combinatie was van de twee. Er waren zoveel dingen die verkeerd konden gaan. We zagen vroeg in de race coureurs naar achteren wegzakken en naar voren komen als gevolg van de calls die ze op dat moment maakten. We hebben in totaal acht pitstops gemaakt en op die ene van Checo na, verliepen ze allemaal perfect. We hebben het als team dus ongelofelijk goed gedaan.”

Geen robot

Horner had ook lovende woorden voor Verstappen. “Het meest indrukwekkende vind ik nog wel hoe Max afgelopen weekend met de druk is omgegaan”, aldus de Brit. “Er zitten toch 100.000 Dutchies met hoge verwachtingen langs de baan. Ik denk dat veel anderen onder die druk zouden zijn bezweken. Maar Max bleef kalm en kreeg het weer voor elkaar.”

Ondanks dat Verstappen een kalme indruk maakte, stond hij volgens zijn teambaas dus wel degelijk onder druk. “Oh, natuurlijk. Hij is geen robot. Ik kon aan zijn gezicht zien dat het een groot moment voor hem was toen 100.000 Nederlandse mannen en vrouwen het volkslied zongen. En dan was er ook nog de koninklijke familie die hem kwam opzoeken vlak voordat hij in de auto stapte. Er werd zoveel van hem verwacht. Zoiets voel je, dat kan niet anders. Hij zal met een enorm opgelucht gevoel het circuit hebben verlaten.”

Video: Max Verstappen over zijn negende achtereenvolgende GP-zege