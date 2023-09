Horner baalt van safety car: “Heeft onze race om zeep geholpen”

Nadat de eerste vijftien races van het seizoen door Red Bull waren gewonnen, kende de Brits-Oostenrijkse formatie een uitermate moeilijk weekend in Singapore. Het lukte het team maar niet om de auto voor elkaar te krijgen met als gevolg dat Max Verstappen en Sergio Perez in de kwalificatie niet verder kwamen dan de elfde en dertiende tijd. Aangezien inhalen niet gemakkelijk is op het stratencircuit van Singapore, leek een voortzetting van de zegereeks na zaterdag niet heel waarschijnlijk.

In de race was de pace van Verstappen en Perez echter een stuk beter, terwijl een start op de harde band het team in strategisch opzicht een goed vooruitzicht verschafte. Een safety car op een derde van de race stelde de concurrentie echter in de gelegenheid om met minimaal tijdverlies een pitstop te maken. Verstappen en Perez gingen op twee derde van de race naar binnen voor een bandenwissel terwijl er op volle snelheid gereden werd. Verstappen viel hierdoor terug naar de vijftiende plek en Perez naar de achttiende positie. Doordat zij in de slotfase echter over betere banden beschikten, kwamen zij sterk naar voren. Verstappen kwam uiteindelijk vlak achter Leclerc als vijfde aan de finish, op 21 seconden van winnaar Sainz, Perez werd achtste op een minuut.

“We hebben een geweldige reeks van vijftien overwinningen neergezet maar er moest een keer een einde aan komen”, reageert Horner voor de camera van Viaplay. “Er liep niets goed bij ons dit weekend en we hadden een lastige kwalificatie. Maar voor de race gingen we voor een agressieve strategie die goed zou hebben uitgepakt bij een vroege of late safety car. Maar het moment waarop de safety car nu op de baan kwam, had niet slechter voor ons kunnen zijn. Dat is wat onze race om zeep heeft geholpen, want het gaf de coureurs aan de voorkant van het veld een gratis pitstop. We moesten de herstart vervolgens doen op zeer oude banden en later onder racecondities een pitstop maken, waardoor we 45 seconden achterop raakten op de leider in de race. Max kwam niettemin erg sterk terug. Hij was heel sterk tijdens het tweede deel van de race.”

Ondanks dat Red Bull het enorm zwaar had in Singapore, maakte Verstappen op zondag een vrij ontspannen indruk. “Het was een moeilijk weekend voor hem, maar hij is er rustig en kalm onder gebleven. Hij heeft vandaag geracet voor wat hij waard was en tot aan de finishvlag gevochten. Hij finishte uiteindelijk twee tienden achter Charles.” Horner gaat er vanuit dat Singapore een one off was. “Het was een lastig weekend, maar we kunnen terugkijken op een fantastische reeks en zullen proberen om volgend weekend in Japan weer een nieuwe in te zetten.”

Video: Max Verstappen na zijn vijfde plaats in de GP van Singapore