Niet de zege van Lando Norris, maar het vloeken van Max Verstappen in de persconferentie voorafgaand aan de Formule 1-actie in Singapore is het meest besproken onderwerp van afgelopen weekend. De Nederlander kreeg namelijk een taakstraf voor het gebruik van het woord fucked, en daar zijn de Red Bull-coureur en zijn collega-rijders het niet mee eens. Lewis Hamilton riep zijn voormalige titelrivaal zelfs op om de straf niet uit te voeren. In gesprek met onder andere Motorsport.com verklaart Red Bull-teambaas Christian Horner niets te snappen van de taakstraf.

"Ik denk dat Max simpelweg zijn gevoel uitte", begint de 50-jarige Brit. "Natuurlijk zijn coureurs rolmodellen, maar dit zijn woorden die in het dagelijks leven ook gebruikt worden. Ik denk dat dit beter op een iets andere manier afgehandeld had kunnen worden, want dat had veel ongemakkelijkheid voorkomen."

De ongemakkelijkheid waar Horner het over heeft, gaat over persconferenties die na de straf plaatsvonden. Verstappen moest zich na zijn tweede plaats in de kwalificatie en de race twee keer melden in de perszaal en twee keer hield de regerend wereldkampioen het bij zeer korte antwoorden. Horner had al wel verwacht dat zijn coureur zich zo zou opstellen. "Ik weet niet hoeveel hij nu nog gaat zeggen in de FIA-persconferentie, maar ik neem aan dat het niet veel gaat zijn", verklaart de Red Bull-man.

Horner benadrukt dat er volgens hem te veel nadruk wordt gelegd op het woord dat Verstappen gebruikte. De man uit Leamington Spa vindt vooral dat er te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat de coureur niet met de Engelse taal is opgevoed. "Ik neem aan dat er een verschil zit tussen een persconferentie en wanneer iemand in de auto zit, maar voor een coureur van wie Engels niet de moedertaal is...", vervolgt Horner. "We hebben zelfs leden van de [Britse] koninklijke familie gehad die naar fotografen riepen om 'die fucking foto' te maken [prins Philip in 2015, red.]. De acties moeten dan ook relatief worden."