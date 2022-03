Het F1-seizoen 2022 is nog maar twee Grands Prix oud, maar een gave strijd tussen F1-kampioen Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc is al volop gaande. Het tweetal trof elkaar op het circuit van Bahrein en duelleerde ook op het Jeddah Corniche Circuit rondenlang om de leiding. Dergelijke momenten zorgen bij Red Bull-teambaas Christian Horner altijd voor wiebelende voeten aan de pitmuur, maar de Brit geeft toe ook enorm te genieten van de huidige gevechten.

"Je ziet momenteel twee fantastische coureurs, die al vanaf ongeveer hun tiende of elfde aan het vechten zijn, en nu in twee competitieve F1-auto's zitten", aldus Horner tegen Sky Sports. "Het racen in de eerste twee Grands Prix was fenomenaal. Je kunt zien dat er een bepaald respect is tussen die twee. Het lijkt met deze auto's ook ze gemakkelijker te volgen zijn. We hebben al twee spannende wedstrijden gezien."

Slaat Mercedes terug?

Het meest opvallende is dat Mercedes zich niet kan bemoeien met die gevechten. De mankementen van de W13 bezorgen het Duitse merk behoorlijk wat hoofdpijn, helemaal na jaren van dominantie. Volgens Horner hoort de wisseling van de wacht bij de ontwikkeling van de sport. "Ferrari heeft het lastig gehad de laatste jaren, maar is dit seizoen met een sterke auto op de proppen gekomen", vervolgt Horner, die opmerkt dat de Italianen ook over ijzersterke coureurs beschikt. "Ik ben ook trots op het werk dat onze mensen hebben geleverd. Na een intens vorig seizoen, was er minder tijd om te ontwerpen en te ontwikkelen. Het is dus fijn om zo vroeg al competitief te zijn."

Hoewel Mercedes dus een achterstand heeft op Ferrari en Red Bull, verwacht de leidinggevende wel dat het team uit Brackley uiteindelijk terugkomt. "Daar heb ik geen twijfels over", zegt Horner. "Het is geweldig dat er zich een nieuw team vooraan de grid heeft gemeld. En als Mercedes hun zaakjes op orde krijgt, hebben we zes coureurs die elk weekend kans maken. Voor de sport en de fans is dat fantastisch."