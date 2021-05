Horner: "Voor Renault was Formule 1 slechts een marketing-ding"

Red Bull en Renault waren al sinds 2007 partners en beleefden hun hoogtijdagen tussen 2010 en 2013. In die periode won de combinatie vier constructeurs- en vier coureurstitels. Met het veranderen van het motorreglement eind 2013 veranderde echter de dynamiek. Mercedes anticipeerde het beste op de introductie van de hybride V6-turbo's, terwijl Renault duidelijk de boot had gemist en het vermogen van de Franse krachtbronnen flink achterbleef. Verschil in inzicht tussen de leidinggevenden van Renault en Red Bull Racing leidden tot een verstoorde relatie tussen beide partijen. Dat kwam onder andere tot uiting in de naamswijziging van de motoren. Na negen seizoenen vol trots met de naam Renault op de motorkap te hebben rondgereden, besloot Red Bull in 2016 om de krachtbronnen het label TAG Heuer te geven.

Waar ging het ook al weer mis tussen Renault en Red Bull?: Hoe de relatie tussen Red Bull en Renault zo uit de hand liep

Terugkijkend zegt Christian Horner in de High Performance Podcast dat hij meerdere malen heeft geprobeerd om toenmalig Renault CEO Carlos Ghosn ervan te overtuigen meer geld en energie in het F1-project te steken. "Ik ben zeker drie of vier keer naar Parijs gegaan om met Ghosn om de tafel te zitten en te zeggen: 'Kijk, als je in deze business zit, dan geef je veel geld uit, maar misschien moet je net iets meer uitgeven, net iets slimmer anders verspil je wat je nu uitgeeft, daar krijg je geen rendement van.' Maar zijn hart lag niet bij de Formule 1. Voor hem was het gewoon een marketing-ding. Die passie en gedrevenheid, als hij die al niet had, hoe konden we dan verwachten dat zijn organisatie die wel had?”

“We hadden een heel duidelijk beeld van wat onze achilleshiel was, namelijk onze motor die niet zo krachtig was als die van onze concurrenten", vervolgt Horner. "We hebben alles geprobeerd om ze te motiveren en competitiever te zijn. En ja, we wonnen races en konden hier en daar kansen grijpen, maar we konden nooit een echt langdurige campagne opzetten.”

En dus besloot Red Bull het in 2018 over een andere boeg te gooien. “We dachten: 'Oké, we zullen nu een risico moeten nemen. We moeten uit deze sleur zien te komen, we moeten iets doen. Laten we met Honda in zee gaan'.” Bij die beslissing ging Red Bull niet over één nacht ijs, immers Honda had net een rampzalige periode achter de rug met McLaren. “Honda was een ramp geweest met McLaren”, blikt Horner terug. “McLaren had Honda gedumpt, ze liepen van ze weg, Honda stond op het punt de sport te verlaten, maar we zagen dezelfde passie en verlangen in ze. En daar bovenop ook de middelen. Dus ik dacht: ‘Oké, laten we zien of dit wat kan worden en van de 43 Grands Prix [met Honda-motoren] zijn we ongeveer de helft op het podium gekomen, hebben we zeven races gewonnen, en we vechten nu om de wereldtitel.”