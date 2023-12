Horner rekent in 2024 op meer bolides die voorbeeld RB19 volgen

Voor Red Bull Racing kon het seizoen 2023 haast niet beter. Van de 22 races wonnen ze er 21 en moesten ze alleen in Singapore de zege aan Carlos Sainz laten. Het raceteam van de energiedrankjesfabrikant had begin dit seizoen een zeer grote voorsprong op de concurrentie, maar dat gat werd naarmate het seizoen vorderde wat kleiner. Onlangs liet teambaas Christian Horner echter ook al optekenen dat zijn team 'relatief vroeg' de focus naar de bolide voor 2024 had verlegd, wetende dat de RB19 nog altijd sterk genoeg was en dat ze met een mindering in windtunneltijd kampen. De Brit verwacht volgend jaar meer bolides zoals de RB19 op de grid en weet dat ze zelf ook niet stil kunnen blijven zitten.

"Met de stabiele regels en het voor ons afnemende rendement verwacht ik absoluut dat het veld naar elkaar toe kruipt, omdat we eerder dan de rest aan de top van de curve zaten", zegt Horner. "Er is altijd een reset als je een nieuw seizoen in gaat. Ik ben ervan overtuigd dat je meer auto's zult zien die meer de RB19-filosofie volgen. Als je in deze business stilstaat, dan heb je de neiging om achteruit te gaan. Wij zaten eerder dan de rest aan de top van de curve, maar we zitten nu in de fase van afnemende opbrengsten."

Waar sommige teams weten dat er veel moet veranderen voor 2024, moet Red Bull vooral voortbouwen op de succesformule van de RB19. Horner heeft al regelmatig gesproken van een 'evolutie, geen revolutie' als hij de RB20 moet omschrijven. Het gaat volgens hem vooral om verfijning van alle gebieden. "Alle gebieden van de auto zijn opnieuw bekeken", benadrukt Horner. "We kunnen het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam te zijn. De auto is dus in zekere zin een evolutie. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden en dat is ook de route die de afgelopen twaalf maanden is afgelegd."

De Red Bull-top gaf al aan dat ze verwachten dat in 2024 pas echt de effecten van de mindering in windtunneltijd - als gevolg van het overschrijden van het budgetplafond in 2021 - merkbaar zullen zijn. "Ook al zijn we vroeg overgestapt [naar de ontwikkeling van de auto van 2024] hebben we door het gebrek aan windtunneltijd nog altijd minder testtijd gehad dan vele van onze concurrenten", legt Horner uit. "We moesten dus heel zuinig en selectief zijn met de tijd die we hadden voor de RB20. Voor die auto zullen we uiteraard proberen voort te bouwen op de sterke punten van de RB19."