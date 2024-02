Horner en Red Bull vrijdag in conclaaf met externe advocaat

Maandag bevestigden bronnen binnen Red Bull Racing aan Motorsport.com dat er een melding is geweest van grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Naar aanleiding van die aantijgingen is door het hoofdkantoor van de energiedrankengigant een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de 50-jarige Brit. In het kader van dat onderzoek belooft aankomende vrijdag een belangrijke dag te worden voor Horner. Bronnen melden aan Motorsport.com dat hij dan om tafel gaat met Red Bull voor een meeting en diezelfde bronnen bevestigen dat hij die dag ook bezoek van de externe, gespecialiseerde advocaat die het hoofdkantoor van Red Bull heeft ingeschakeld voor het onderzoek.

Nadat de berichten over grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen heeft Horner al laten weten dat hij de aantijgingen "volledig" ontkent. Red Bull Racing reageerde nog niet op de berichten, iets wat het hoofdkantoor van de energiedrankjesfabrikant wel deed. "Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart", aldus Red Bull tegen deze site. "Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven."

Tot dusver heeft Red Bull nog niet ingegrepen na de beschuldigingen aan het adres van Horner, die zijn taken als teambaas en CEO van het F1-team nog altijd vervult. De verwachting is dat hij dat gedurende de looptijd van het onderzoek blijft doen, plannen om al dan niet tijdelijk terug te treden zijn er niet. Horner is sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 de teambaas van de formatie. Onder zijn leiding groeide het team uit tot een van de succesvolste teams in F1 met zes constructeurstitels en zeven wereldtitels bij de coureurs, waarvan de laatste drie door Max Verstappen werden behaald.