Red Bull: Lopen juist voor op schema met 2026-motor, paniekzaaierij van concurrenten

Doordat Honda eind 2020 liet weten een jaar later te vertrekken uit de Formule 1 en Red Bull nadien enorm heeft geïnvesteerd in het eigen Powertrains-project, bleek er geen weg meer terug te zijn toen Honda aangaf toch in de koningsklasse te willen blijven. Red Bull had inmiddels al een andere afslag genomen en zal het lot vanaf 2026 motorisch in eigen hand nemen. Het is op het eerste oog een hele onderneming die ook risico's met zich meebrengt, al ziet teambaas Christian Horner op lange termijn vooral voordelen. De belangrijkste daarvan is dat de motor en het chassis perfect op elkaar afgestemd kunnen worden en dat de verschillende afdelingen op de Red Bull Campus nauw kunnen samenwerken.

Sinds het raceweekend in Spielberg is het motorreglement voor 2026 behoorlijk onder een vergrootglas komen te liggen. Zo wordt het motorreglement vanaf dat jaar leidend en zal de keuze voor een groter aandeel elektrisch vermogen en het gebruik van minder brandstof vergaande gevolgen krijgen aan de chassiskant. De hoeveelheid luchtweerstand moet fors omlaag met actieve aerodynamica tot gevolg. Volgens Horner dreigt zelfs een doemscenario met terugschakelen op rechte stukken, waardoor hij graag ziet dat de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor wordt aangepast. Toto Wolff liet in een reactie weten dat de kans op het openbreken van de regels 'nul procent' is. De Mercedes-voorman deelde ook meteen een sneer uit door te stellen dat Horner uit eigenbelang spreekt en bang zou zijn voor een mindere motor in 2026.

Voor op het eigen schema?

Tijdens een rondleiding door de nieuwe Red Bull Powertrains-faciliteit in Milton Keynes, waar de interne verbrandingsmotoren van Red Bull al op de testbanken draaien, maar de gebouwen voor de elektrische componenten nog in aanbouw zijn, laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten dat niets minder waar is dan de suggestie van Wolff. "Ik weet dat er heel veel paniekzaaierij rondgaat, verhalen dat Red Bull het moeilijk zou hebben met het motorproject en in de shit zou zitten. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we er momenteel juist goed voor staan, al moet de tijd dat natuurlijk nog leren. Ik kan alleen maar zeggen dat we nog dertig maanden, dus tweeënhalf jaar, hebben voordat onze motor echt in de auto's zal draaien. Daar ligt de focus van iedereen hier op."

Ook Max Verstappen, die volgens Horner zeer geïnteresseerd is in het motorproject, ziet dat er goede vooruitgang wordt geboekt. "Het is een erg interessant project voor ons, voor mij is het natuurlijk ook belangrijk met het oog op mijn eigen toekomst binnen het team. Het ziet er allemaal veelbelovend uit. Natuurlijk is het een grote uitdaging om het op te nemen tegen grote fabrikanten, maar de voortekenen zijn positief. We proberen te leveren en zijn volgens mij op het juiste moment begonnen. We liggen voor op schema", liet de wereldkampioen aan onder meer Motorsport.com weten. "2026 is helemaal niet meer zover weg en er moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar volgens mij zitten we op het juiste spoor. We moeten volop blijven pushen om straks een goede motor te hebben."

Eerder de pijnpunten in beeld dan andere fabrikanten?

Horner spreekt eveneens van goede progressie en dat is ook meteen waarom hij de verhalen van Wolff over Red Bull Powertrains afdoet als paniekzaaierij. "Ik weet niet hoe nauw Toto betrokken is bij de motorafdeling van Mercedes. In principe is hij gewoon een klant en is hij formeel niet betrokken bij High Performance Powertrains, dus ik weet niet wat hij voor feedback krijgt. Nu ons eigen programma steeds meer tot leven komt en we steeds meer simulaties gaan doen, zien we natuurlijk ook de beperkingen [van het 2026-reglement]. Dat is onvermijdelijk. Misschien zijn wij al wel zo vergevorderd met deze nieuwe regels dat wij daardoor de beperkingen als eerste zien."

Horner geeft ermee aan dat Red Bull wellicht als eerste de noodklok luidt, omdat andere teams misschien nog minder ver zijn en dus nog niet inzien wat de omwenteling concreet gaat betekenen voor het chassis en de aerodynamica. "Daar komt bij dat het helemaal geen eigenbelang is. Wij kijken gewoon naar het totaalplaatje en zien dat er enorm veel concessies moeten worden gedaan aan het chassis om te compenseren voor de nieuwe motor. Het is nog niet te laat om nu dingen aan te passen en veel is daar ook niet voor nodig. We zeggen namelijk niet dat alles nu ineens van tafel moet, helemaal niet zelfs. Het gaat gewoon om het aanpassen van de ratio tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor om het racen onderaan de streep beter te maken", sluit Horner af.