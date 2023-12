Mercedes en Red Bull Racing streden in 2021 tot de laatste race om de wereldtitel, maar sindsdien hebben de teams heel andere paden bewandeld. Red Bull begon onder de grondeffectregels uitstekend met wereldtitels in 2022, terwijl Mercedes juist voor een afwijkend concept koos met minimalistische sidepods. Daarmee konden Lewis Hamilton en George Russell eigenlijk geen potten breken, maar voor 2023 hield de Duitse fabrikant aanvankelijk vast aan het concept met de zogenaamde zeropods. Pas halverwege het seizoen stapte Mercedes over op het downwash-concept waar Red Bull sinds begin 2022 al zoveel succes mee boekte.

Dat Mercedes aanvankelijk vasthield aan de zeropods kwam als een verrassing voor Red Bull, zei teambaas Christian Horner in een exclusief interview met Motorsport.com tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. "Wat ons verraste, was dat Ferrari vorig jaar een goede auto had. Met de natuurlijke evolutie daarvan verwachtten we dat ze daar dit jaar een echte tegenstander zouden zijn", vertelde Horner. "We waren heel verrast dat Mercedes vasthield aan de concepten die het voorgaande jaar duidelijk gefaald hadden. Als je tijdens de wintertest naar de auto's keek, waren de Aston Martin en de McLaren de auto's die qua concept het dichtste bij die van ons kwamen."

Ondanks de voortvarende start met dominante zeges in Bahrein en Saudi-Arabië duurde het even voordat Red Bull zichzelf als de belangrijkste gegadigde zag voor de wereldtitels van 2023. Pas na de zege van Max Verstappen in Australië begon dat besef te komen, ook doordat de renstal daar in 2022 nog verslagen werd door Charles Leclerc en Ferrari. "Na Bahrein wisten we wel dat we een heel goed pakket hadden, maar we wisten niet of dat aan het circuit lag qua temperatuur, omstandigheden en asfalt", legde Horner uit. "Pas als je twee, drie races hebt gehad en naar circuits bent geweest waar je wat meer problemen hebt gehad in het voorgaande jaar, zoals Melbourne bijvoorbeeld, begin je te denken 'oké, dit valt echt in elkaar'. Je hebt dus enkele races nodig voor een duidelijker beeld. Niemand verliet Bahrein met de gedachte dat het wel zou lukken."