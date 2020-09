Horner reëel over prestaties Red Bull: "Het is nooit goed genoeg"

Na de tweede nulscore van het seizoen kijkt Verstappen tegen een achterstand van 54 punten aan op klassementsleider Lewis Hamilton. Waar de Limburger vorige week had kunnen profiteren van een zeldzame fout bij Mercedes, zag hij zijn achterstand op de Brit juist groeien en zag hij Valtteri Bottas ook langszij komen in de WK-stand. "Het was geweldig om te zien hoe AlphaTauri, Franz [Tost] en Pierre [Gasly] de overwinning konden pakken, maar voor ons was het vooral een gemiste kans", stelt Horner tegenover onder meer Motorsport.com.

Gevraagd waar het op Monza precies verkeerd ging, reageert de Brit: "Onze auto doet het nooit echt goed met een afstelling met erg weinig downforce." Het valt dus wel te verklaren, maar dat neemt niet weg dat Horner baalt over de gang van zaken. "Op een dag dat Mercedes voor de verandering eens niet domineerde, konden we niet profiteren. Dat blijft frustrerend." Waar Monza niet goed bij de karakteristieken van de RB16 leek te passen, is de vraag hoe dat met de resterende banen zit. "Of we al onze zwakke circuits nu hebben gehad? Ha, ik hoop het. Maar ik weet het niet en Mercedes is op ieder circuit sterk. Ik denk wel dat dit circuit [Mugello] iets beter bij onze auto past. En daarna komen er ook nog een paar mooie circuits aan."

De hierboven benoemde tegenslagen, zo ook die op Monza, komen Red Bull geregeld op kritiek te staan. Des te meer doordat de verwachtingen voorafgaand aan dit Formule 1-seizoen zo hooggespannen waren, niet in de laatste plaats bij topadviseur Helmut Marko. Is het dan onder de maat tot dusver? "Nou laat ik vooropstellen dat we op Monza absoluut niet zo competitief waren als gewenst. En natuurlijk hebben we dit jaar meer problemen met onze auto gehad. De verwachtingen waren inderdaad hooggespannen. Ondanks dat we tweede staan in het kampioenschap, al een overwinning op zak hebben en vijf verdere podiumplaatsen is het nooit goed genoeg."

"Het hele team werkt keihard om de huidige problemen op te lossen, des te meer omdat dit ook de basis zal zijn voor volgend jaar. We krijgen steeds meer zicht op de problemen en ik kan jullie verzekeren dat we er echt alles aan doen om die problemen in de tweede seizoenshelft alsnog te verhelpen." Maar dan blijft overeind dat Mercedes maar weinig problemen kent en zelf weinig steken laat vallen. "Of Mercedes nu dominanter is dan ooit tevoren? Nou, het komt wel in de buurt. Hun totaalpakket is gewoon erg compleet op dit moment, met de krachtbron en het chassis. Maar we hebben op Silverstone al laten zien dat ze te pakken zijn. Daar moeten we ons aan vasthouden, ook om meer uit ons eigen pakket te halen en om constanter te worden."

VIDEO: De technische worsteling van Red Bull met de RB16