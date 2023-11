Horner over sprints in F1: "Anders top-tien uit het WK maar omdraaien?"

In Brazilië is de zesde sprintrace van het seizoen verreden en dus is het tijd om de balans op te maken. De Formule 1 is nogal selectief in het delen van cijfers, in een poging het sprintformat positief uit de verf te laten komen. Onder fans en ook in de paddock bestaat er echter beduidend meer weerstand tegen de huidige opzet. Zo is Max Verstappen een fervente criticaster van de sprints en heeft Christian Horner in Mexico al laten weten dat er aan het eind van het seizoen een 'eerlijke evaluatie' moet volgen, waarbij ook de meningen van fans serieus moeten worden genomen.

Horner en Perez opperen idee voor reversed grid

Zelf is Horner er in ieder geval van overtuigd dat de huidige opzet niet naar behoren werkt. Voor volgend jaar wordt er alvast gesproken over het aanpassen van het tijdschema, met de sprint shootout op vrijdag en de reguliere kwalificatie weer gewoon op zaterdagmiddag. Maar daarmee is het probleem van het format als geheel natuurlijk nog niet verholpen. "Houd het vooral makkelijk voor de mensen. Wat mij betreft werkt parc fermé na één vrije training in ieder geval niet", haakt Horner in. "Waarom nemen we de stand van het kampioenschap niet gewoon en draaien we de top-tien dan om?"

De Red Bull-teambaas zet hiermee de deur voor reversed grid-races op een kier. Lewis Hamilton deed dat donderdag ook al en Sergio Perez toont zich in Sao Paulo eveneens een voorstander. "Als we de sprints willen behouden, dan moeten we iets veranderen. Ik zou reversed grid wel willen voorstellen om het voor de fans iets interessanter te maken", laat de Mexicaan op een vraag van Motorsport.com weten. "Op deze manier halen we onze doelen in ieder geval niet en gebeurt er eigenlijk niks in die races. Reversed grid zal de dingen in ieder geval een beetje in de war schoppen, meer kansen bieden en ook meer inhaalacties opleveren." In een eerder stadium is er eveneens gesproken over een omgekeerde startopstelling voor de sprintraces in F1, maar toen kwam dat plan er niet doorheen en toonde onder meer Toto Wolff zich een uitgesproken tegenstander.

Enorme prijzenpot als extra motivatie?

Nu de Formule 1 nadenkt over manieren om het dolende sprintformat te redden, wordt het reversed grid-plan weer afgestoft, al is de organisatie er daarmee nog niet volgens Horner. "Dan nog moet de sprint nog steeds iets betekenen. We zeiden het na afloop van deze sprintrace in Brazilië ook al onderling: 'moeten we elkaar nou feliciteren of niet?' Het moet veel meer een evenement op zichzelf worden, in plaats van een long run waar je dan een medaille voor krijgt. Misschien moet er wel een enorme prijzenpot komen", oppert Horner nog een idee. "Dan is er in ieder geval motivatie voor die sprintraces en ga je aan het einde ook zeker wel gejuich zien."

Waar Horner reversed grid en veel meer prijzengeld als voorstallen oppert, weet hij zelf ook nog niet wat de ideale oplossing is - behalve het volledig afschaffen van de sprints. "Zelf ben ik meer een purist. Ik houd van de opbouw van een raceweekend. Op Wimbledon beginnen we ook niet meteen met de wedstrijd om de derde plek. Maar goed, als de fans behoefte aan een sprint hebben, dan moeten we iets vinden. Wat we op dit moment hebben, is in ieder geval niet helemaal goed voor de coureurs, de teams en de fans. We moeten er komende winter sowieso goed over nadenken. Het is heel nobel om iets te willen doen, maar ik denk niet dat we het nu goed voor elkaar hebben."

Video: Het sprintformat en de zaterdagse actie in Brazilië besproken tijdens een nieuwe F1-update