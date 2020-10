Horner flirt met Renault: "De zaken gaan daar vooruit"

Een van de scenario’s is dat men terugkeert naar Renault, de motorproducent waarvan Red Bull twee jaar geleden na een vechtscheiding afscheid nam. De Fransen hebben vanaf volgend seizoen geen klanten meer en zouden door de FIA verplicht kunnen worden om krachtbronnen aan Red Bull te leveren. Waar zo’n hereniging een paar weken geleden nog kansloos leek, daar is men in ieder geval bij Renault bereid om erover te praten en ook Red Bull lijkt zich inmiddels bewust van een mogelijk nieuw huwelijk. Teambaas Christian Horner was te gast bij het Oostenrijkse [Red Bull tv-kanaal] ServusTV en was daar opvallend mild voor de Fransen. “Sinds we uit elkaar zijn gegaan, is Renault veranderd. De nieuwe CEO [Luca de Meo] heeft een frisse wind en veranderingen gebracht. Het gaat daar vooruit."

Renault lijkt dus een optie voor Red Bull, maar ook een vervolg met Honda-krachtbronnen na 2021 zou mogelijk kunnen zijn. Horner liet verder weten dat Red Bull nog dit jaar de knoop doorhakt. “We moeten voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben. Uiteraard moeten we daarbij alle opties openhouden. Voor ons is het belangrijk dat we voldoende vermogen hebben om in de komende jaren Mercedes te kunnen uitdagen.”

Lees ook: Marko sluit vertrek Red Bull uit de Formule 1 niet uit

Uiteindelijk is het echter niet Horner die dat bepaalt, zo besloot de Engelsman: “Het is natuurlijk Dhr. Mateschitz die uiteindelijk beslist hoe het verder gaat.” Helmut Marko liet afgelopen weekend ook al onomwonden weten dat ‘Dhr. Horner’ teambaas is en dat de strategische beslissingen alleen door Red Bull-eigenaar Deitrich Mateschitz en Marko zelf worden genomen.

Wat de Honda-exit betekent voor de toekomst van Max Verstappen en waar Red Bull een nieuwe krachtbron vandaan haalt, bespraken we in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast.