Horner onder de indruk van Mercedes: "Meest complete auto in F1"

Red Bull had verwacht dit jaar mee te kunnen strijden om de titel en Max Verstappen wereldkampioen te maken, maar het team worstelt met de lastig hanteerbare RB16 die aerodynamisch niet helemaal uit de verf lijkt te komen, terwijl ook motorpartner Honda hier en daar steken laat vallen. Inmiddels lijkt het erop dat Red Bull het gat naar Mercedes wat heeft gedicht, maar omdat er volgend seizoen nauwelijks iets aan de auto’s mag worden veranderd zou de dominantie van het merk met de ster nog wel eens een jaartje langer kunnen duren.

Horner is dan ook realistisch over de kansen op de korte termijn voor zijn team. “Er is geen ei van Columbus. We moeten ons op alle vlakken verbeteren. En dus is het hele team samen met Honda daarop gefocust. Mercedes heeft het geweldig voor elkaar dit jaar. Ze hebben waarschijnlijk de meest complete en afgeronde auto van de laatste zes à zeven jaren afgeleverd. Ze hebben de lat hoog heel gelegd en daar moeten we nu op mikken.”

Gevraagd of de grootste progressie afkomstig zou moeten zijn van Red Bull of Honda, zegt Horner: “Het is altijd een combinatie. Het gaat erom dat we goed samenwerken. We hebben hetzelfde doel, we streven hetzelfde na. Ik ben er van overtuigd dat we er gezamenlijk in zullen slagen. Mercedes heeft zo’n lange periode gedomineerd, maar zoals we allemaal weten in sport komt daar altijd een einde aan. Dat is onvermijdelijk.”

Red Bull is al druk bezig met de auto van 2021, maar verliest daarbij de RB16 van dit seizoen niet uit het oog. “Die auto vormt natuurlijk de basis voor volgend jaar”, legt Horner uit. “Ongeveer 60 procent gaat mee naar volgend seizoen dus het is logisch dat we er tot het einde van dit jaar hard aan werken om de prestaties in de huidige auto beter te begrijpen en verder te ontsluiten. We hebben nog drie maanden van stevige ontwikkeling voor de boeg en het team is vooral daar mee bezig.”

VIDEO: F1-commentator Olav Mol over Red Bull en het perspectief voor 2021:

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble