Horner weerlegt suggestie dat Red Bull scherpte uit titeljaren mist

Aan de vooravond van de zesde Grand Prix van 2021 bezet Red Bull Racing de leiding in beide Formule 1-kampioenschappen. Max Verstappen leidt in het kampioenschap voor coureurs met vier punten voorsprong op Lewis Hamilton, terwijl de Oostenrijkse formatie in het constructeurskampioenschap een marge van één punt heeft op Mercedes. Het is voor het eerst sinds eind 2013 dat Red Bull de leiding heeft in beide kampioenschappen en dat zou volgens Jacques Villeneuve een reden zijn waarom Mercedes qua strategie een voordeel heeft. “Red Bull is niet langer gewend aan het strijden om titels”, vertelde de wereldkampioen van 1997 na de Grand Prix van Monaco.

Horner rekent in zijn nieuwste column op de website van Red Bull Racing af met dergelijke suggesties. “Er waren in de pers wat geluiden dat het team iets van de scherpte uit de titeljaren was verloren. De resultaten in Monaco laten echter zien hoe snel dingen kunnen veranderen, en dat geldt ook voor de verhaallijn”, schreef de Britse teambaas van Red Bull. De sterke start in 2021 is dan ook tekenend voor het feit dat het team scherp is. “We verwachtten dat Mercedes in de vorige twee races sterk zou zijn en het spannendste is in mijn ogen dat we in alle races aan de leiding hebben gereden, met uitzondering van Portimao. We zitten er echt bij en in de loop van een seizoen heffen geluk en pech elkaar op. Dat zit in de natuur van sport en je moet de pieken en de dalen accepteren. We hebben twee overwinningen en drie tweede plaatsen uit de eerste vijf races gehaald. Dat is een fenomenale start en iets waar iedereen binnen het team trots op mag zijn.”

Dat de suggestie gewekt wordt dat Red Bull de scherpte uit de succesvolle periode mist, is volgens Horner niet vreemd. “De bedrijfstak waarin wij opereren is de media en de koppen zijn bedoeld om de sport zo vermakelijk mogelijk te houden, maar ze zijn niet altijd 100 procent accuraat.” Dat dit in zijn ogen nu niet helemaal klopt, komt volgens de voormalig coureur ook door de samenstelling van het team. “De kern van ons team is grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van de titeljaren. We hebben daarnaast een enorme hoeveelheid jong talent gekweekt dat nu in het team is geïntegreerd. Het enige dat telt is dat we vertrouwen in elkaar hebben. We hebben er intern altijd in geloofd en we zijn allemaal echte racers in hart en nieren.”

In de nieuwste Motorsport.com Formule 1-podcast wordt vooruitgeblikt op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Kan Max Verstappen in Baku opnieuw winnen en zijn leidende positie in de titelstrijd verstevigen?