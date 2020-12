Horner: Red Bull kon ‘onmogelijk’ om Perez heen door goede vorm

Perez werd vrijdag aangekondigd als de tweede coureur van Red Bull Racing in 2021. Hij neemt het plekje over van Alexander Albon, die afgelopen seizoen tegenvallend presteerde en komend jaar genoegen moet nemen met een rol als test- en reservecoureur. Perez kende in dienst van Racing Point weer een uitstekend seizoen: ondanks het missen van twee races vanwege het coronavirus werd hij vierde in het kampioenschap, terwijl hij tijdens de Grand Prix van Sakhir voor het eerst een Formule 1-race won. Dat past volgens Horner bij de prestaties die Perez de afgelopen jaren neerzette voor Racing Point en Force India.

“Sergio is nu een heel complete coureur en ik denk dat hij de kenmerkende kwaliteit heeft dat hij beter presteert dan het materiaal waarin hij rijdt”, vertelde Horner. Het is voor Perez zijn tweede kans bij een topteam, nadat een avontuur bij McLaren in 2013 mislukte. Sindsdien heeft de Mexicaan echter grote stappen gezet, benadrukt de teambaas van Red Bull. “Als je kijkt naar hoeveel podiums en succes hij door de jaren heeft gehad, dan denk ik dat hij een goede toevoeging is aan het team. Het laat denk ik ook weer zien dat wij vastberaden zijn om volgend jaar een competitief team in te zetten tegen Mercedes.”

Persoonlijkheid Albon maakte keuze moeilijker

Red Bull koos er volgens Horner bewust voor om tot na het seizoen te wachten met een besluit over de invulling van het tweede zitje, zodat het team alle beschikbare data ervoor kon analyseren. “Als je kijkt naar de data en de verschillen tussen de twee coureurs, dan is het besluit daar absoluut op gebaseerd. Het was onmogelijk om Sergio’s prestaties voor Racing Point dit jaar te negeren, vooral die in de tweede helft van het seizoen”, aldus Horner, die erkent dat het evengoed geen eenvoudig besluit was. “Dat werd nog moeilijker gemaakt doordat Alex zo’n lieve jongen is. Maar hij blijft een belangrijk onderdeel van het team in 2021, waarbij de focus vooral op ontwikkeling voor 2022 ligt. En hij zal natuurlijk heel gefocust zijn om zichzelf weer kanshebber te maken voor 2022.”

Wat verwacht Red Bull van Perez? Volgens Horner zitten de coureur en zijn nieuwe werkgever op een lijn qua verwachtingen, ook omdat het team weet dat Perez een zware dobber staat te wachten als teamgenoot van Max Verstappen. “Beide partijen zijn heel realistisch. Ik denk dat hij de kwaliteiten van Max kent. Hij is nu een ervaren coureur. Hij heeft enorm veel ervaring en hij weet waar hij tegenover staat met Max. In de afgelopen seizoenen was hij in uitstekende vorm, dus ik denk niet dat hij deze uitdaging gaat onderschatten. Wel denk ik dat hij opgelucht is dat hij de kans krijgt om zichzelf te bewijzen.”