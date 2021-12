Red Bull Racing heeft nog alle kans op beide wereldtitels. In het constructeurskampioenschap heeft het team slechts vijf punten achterstand op Mercedes, terwijl Max Verstappen in Saudi-Arabië en Abu Dhabi bij de coureurs een voorsprong van acht punten verdedigt ten opzichte van Lewis Hamilton. Zeker in de strijd bij de constructeurs is het daarom echt van belang dat beide coureurs van Red Bull zich in de voorste gelederen laten zien. Verstappen slaagde daar op de vrijdag in Jeddah wederom goed in, maar teamgenoot Sergio Perez had meer moeite op het razendsnelle stratencircuit.

In de eerste oefensessie eindigde de Mexicaan op meer dan een seconde van Hamilton en Verstappen op de elfde positie. De achterstand was in de tweede training een kwart seconde kleiner, maar desondanks bleef Perez steken op P9. Teambaas Christian Horner wanhoopt na de vrijdag echter nog niet. “Sergio komt langzaam op gang, maar hij krijgt meer en meer momentum en je kan zien dat hij aan het opbouwen is. Hij is een sluwe oude vos”, vertelde Horner na de tweede training bij Sky Sports F1. “Hij weet dat hij op een stratencircuit niet te snel risico’s moet nemen. En ik denk dat hij het altijd goed heeft gedaan op circuits als Sochi, Azerbeidzjan en Monaco. Ik twijfel er niet aan dat hij die fundamenten nu neerlegt.”

Toch benadrukt Horner ook dat het in de strijd om beide kampioenschappen van belang is dat Perez op zaterdag en zondag sterker voor de dag komt. Een team heeft tactisch namelijk veel meer opties op het moment dat beide auto’s zich in de strijd mengen, dan als Verstappen het alleen tegen de Mercedessen moet opnemen. “Hij heeft de laatste races een betere vorm gevonden. Hij kwalificeert goed, racet goed. Dat hebben we nodig. We hebben het echt nodig dat hij in de laatste twee races meedoet in het gevecht”, concludeert Horner. “Want het geeft je andere opties als je met zijn tweeën bent, zoals we gezien hebben toen ze er allebei bij zaten. We willen er zeker van zijn dat beide auto’s meedoen, niet met slechts een van hen.”

Ook geen zorgen bij Perez

Zelf maakt Perez zich overigens geen zorgen over de behoorlijke achterstand die hij in beide vrije trainingen in Jeddah had. “Ik denk dat er voor morgen nog behoorlijk wat in het vat zit, dus hopelijk kunnen we de juiste balans en snelheid vinden om morgen mee te doen”, vertelde hij bij Sky Sports F1. Ook voor de tweevoudig Grand Prix-winnaar was het zijn eerste kennismaking met het eerder deze week opgeleverde circuit, dat hem tot dusver goed bevalt. “Het was heel fijn, een heel snel en vloeiend circuit. Je kan ervan genieten en ik heb dan ook plezier gehad.”

