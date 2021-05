Horner: Motorproject grootste investering sinds F1-deelname Red Bull

Red Bull nam eind 2004 de licentie van Jaguar over en komt sinds het jaar daarna steevast uit in de Formule 1. Het energiedrankenmerk is al die jaren afhankelijk geweest van een externe motorleverancier, maar daar komt vanaf volgend jaar verandering in. Red Bull neemt de Honda-motoren in eigen beheer en wil vanaf 2025 met een zelfgemaakte krachtbron aan de start verschijnen. Ben Hodgkinson is daarvoor overgenomen van Mercedes en volgens Horner kan juist hij goud waard blijken voor Red Bull Powertrains.

Grootste investering sinds overname in 2004

"We hebben ons onderzoek gedaan om binnen de eigen campus een motorische afdeling op te zetten", begint Horner tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. Dat de naam Hodgkinson uit die zoektocht is gekomen, vindt hij niet vreemd. "Als je zoekt naar talent in het Verenigd Koninkrijk, dan hoef je niet lang rond te kijken om te zien dat Mercedes formidabel werk heeft verricht. Dat geldt niet alleen voor de laatste zeven jaar, maar eigenlijk voor de laatste vijftien jaar. Wij gaan na Mercedes eigenlijk het eerste motorenproject in het Verenigd Koninkrijk opzetten. Dan is het aan ons om het juiste talent binnen te halen, zoals we dat ook voor de chassis-afdeling hebben gedaan. Doordat je ook mensen zoekt die al dichtbij zitten, is Ben de ideale kandidaat. Wij zijn erg blij dat hij ons aanbod heeft geaccepteerd."

Naast Hodgkinson moeten er nog meer motorexperts naar Milton Keynes worden gehaald, waar inmiddels drie hallen worden ingericht en voorzien van de benodigde apparatuur. Een project dat financieel behoorlijk in de papieren gaat lopen. "We investeren enorm in onze faciliteiten op de campus, ja. Dit is waarschijnlijk de grootste investering sinds het overnemen van het Jaguar-team eind 2004. De inzet vanuit Red Bull is enorm en wij proberen klaar te zijn voor wat het nieuwe motorreglement, in 2025 of 2026, mag brengen." Met die laatste woorden geeft Horner nogmaals aan dat Red Bull op termijn een eigen hybride motor wil fabriceren. "De intentie lijkt me met deze plannen wel duidelijk", reageert de Brit koeltjes.

Alles in eigen beheer om klaar te zijn voor de toekomst

"Het is al met al een grote uitdaging, maar wel een hele interessante en ook eentje die we volledig omarmen. Hiermee worden we na Ferrari het enige team dat het chassis en de motor echt onder één dak produceert, de technische teams worden volledig geïntegreerd", schetst Horner het toekomstplaatje. "Daardoor kunnen we optimaal gebruik maken van de onderlinge samenwerking. Dat is extra belangrijk doordat we nu al met een budgetplafond te maken hebben en doordat de motoren straks ook onder het budgetplafond kunnen vallen. Juist door de stappen die we nu zetten wordt dat haalbaar voor ons bedrijf."

VIDEO: Het motorenproject van Red Bull en de uiteenlopende visies van Christian Horner en Toto Wolff uitgebreid besproken