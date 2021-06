Horner: “Nu zaak om het momentum vast te houden”

Voor het eerst sinds de introductie van de V6-hybridemotor in 2014 beschikt Red Bull dit jaar over een pakket waarmee het met Mercedes om de wereldtitels kan gaan vechten. Van de eerste zeven races van het seizoen werden er vier gewonnen door de Brits-Oostenrijkse formatie. In het rijderskampioenschap gaat Max Verstappen aan de leiding met 131 punten, waarmee hij er twaalf meer heeft dan Lewis Hamilton. Bij de constructeurs gaat Red Bull eveneens aan kop. Daar bedraagt het verschil met Mercedes 37 punten.

Zaterdag deelde Verstappen een nieuwe klap uit aan Mercedes door met twee tienden verschil de pole-position te pakken voor de Grand Prix van Stiermarken. Vorig jaar waren de beide Mercedes-coureurs nog een halve seconde sneller geweest dan de Nederlander in de kwalificatie voor de seizoensopener op de Red Bull Ring. “Dit is onze allereerste pole hier”, reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports. “Dit was een fantastische kwalificatie van het team. Dat Max aan het einde twee ronden wist te rijden die goed genoeg waren voor pole, terwijl het zo enorm dicht bij elkaar zit, was een briljante prestatie.”

Gevraagd of Mercedes een nieuwe deuk in het zelfvertrouwen zal hebben opgelopen door de overtuigende pole van Verstappen in Oostenrijk, zei Horner: “We moeten er gewoon het beste van blijven maken. Men probeert ons links en rechts van onze apropos te brengen, maar dat hoort bij de Formule 1.“ De teambaas doelt daarmee op de strengere achtervleugeltests en de nieuwe regels voor de pitstop, die bij de Grand Prix van Hongarije ingaan. "Hoe een team met dat soort dingen omgaat, is cruciaal”, meent Horner. ”Het is nu zaak dat we het momentum vasthouden. Achter de schermen wordt er keihard gewerkt in de fabriek. Dat is wat ons in de gelegenheid stelt om dit soort resultaten neer te zetten.”

Meer tegenstand verwacht

Horner laat verder weten dat hij meer tegenstand van Mercedes had verwacht in de kwalificatie voor de eerste van twee Oostenrijkse F1-races. “We dachten ze nog wel iets meer achter de hand zouden hebben, maar de temperatuur is iets omhoog gegaan en dat is waarschijnlijk van invloed geweest op de wagens. Zo klein zijn de verschillen tussen deze twee teams. Ik denk dat we Max hierdoor net in een window hebben weten te krijgen waarin hij erg gelukkig is met de auto, zodat hij er een goede ronde uit kon halen”, aldus Horner.

“Ik maakte me wel een beetje zorgen over het feit dat Hamilton een extra set banden tot zijn beschikking had voor Q3”, vervolgde de Brit. Hamilton kon zodoende drie runs doen in de slotfase van de kwalificatie in plaats van twee, zoals Verstappen en de anderen deden. “Maar we weten uit ervaring dat de outlaps en dergelijke dan een beetje gehaast kunnen zijn. Dus ik was uiteindelijk wel tevreden met onze strategie.” Red Bull heeft in het verleden ook wel drie runs gedaan in Q3. “Maar dat geeft zoveel druk tijdens je outlaps dat je de boel niet kunt opbouwen op de manier zoals je graag zou willen. Het zet alles onder veel meer druk. Het is gewoon een andere manier van werken. Maar volgens mij zat Max sowieso al in een geweldig ritme en Sergio deed het op een setje ingereden banden ook fantastisch. Om Max op pole te hebben en Sergio op de tweede rij, is een prachtige uitgangspositie voor ons.”

Over de strategie voor de race kon Horner nog niet veel zeggen: “Er worden onweersbuien verwacht, dus het weer zou wel eens een rol kunnen gaan spelen. Maar deze race is traditioneel een eenstopper. We zullen zien hoe het gaat.”