Red Bull: "Albon met opgeheven hoofd weg uit Brazilië"

Albon was op Interlagos bezig aan zijn beste race tot nog toe en had lange tijd uitzicht op een podiumplek. De Formule 1-rookie reed van begin tot eind consistent en viel goed aan. Hij liet na de laatste safety car een gat vallen in de voorlaatste ronde waar Lewis Hamilton in dook. De twee raakten elkaar en Albon viel ver terug. Na de race nam de wereldkampioen de schuld op zich.

Hij finishte als veertiende, maar het is niet enkel het resultaat dat hij in Brazilië haalde waar zijn bazen bij Red Bull naar kijken. Christian Horner zei nog steeds onder de indruk te zijn van hoe Albon presteerde en benadrukte dat hij niet het gevoel hoeft te hebben dat hij het team in de steek liet. "Het was erg jammer voor Alex. Hij reed echt super en een paar van zijn inhaalacties waren fenomenaal, vooral toen hij Sebastian Vettel buitenom passeerde bij de herstart. Hij leek zich op zijn gemak te voelen terwijl hij tegen wereldkampioenen vocht en het is daarom erg zonde voor hem om het podium in de voorlaatste ronde mis te lopen. Lewis bood zijn excuses natuurlijk aan, maar dat brengt Alex niet terug op het podium. Maar hij kan desondanks met opgeheven hoofd weer vertrekken."

Albon beleeft een sterk eerste seizoen in de Formule 1, waarin hij Red Bull ervan overtuigde goed genoeg te zijn om zijn stoel te mogen houden in 2020. En dat terwijl hij pas tijdens de wintertest begin dit jaar voor het eerst in een Grand Prix-wagen heeft gereden. Sinds de zomerstop heeft hij ook progressie geboekt en is hij steevast in de voorhoede te vinden. In eerste instantie kon hij het gevecht met Mercedes en Ferrari nog niet direct aangaan, maar met elke race leek hij iets dichterbij te komen. De progressie van de RB15 heeft daar ook aan bijgedragen. "Ik denk dat het voor iedereen goed te zien is [dat hij vooruit gaat]", zei Horner. "Nu hij wiel aan wiel met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel racet, met de Mercedessen en Ferrari's, maakt hij grote sprongen."

