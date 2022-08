Horner: Red Bull overwoog hereniging met Vettel in 2021

De succesvolste periode van Sebastian Vettel in de Formule 1 waren zijn jaren in dienst van Red Bull Racing. Tussen 2009 en 2013 stond hij voor de Oostenrijkse formatie, wiens opleidingsprogramma hij ook had doorlopen, aan de start. Nadat hij in het eerste jaar van de samenwerking al enkele races won, pakte Vettel tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel, alvorens hij zijn geluk beproefde bij Ferrari. Toen bekend werd dat de Duitser de Scuderia eind 2020 zou moeten verlaten, duurde het niet lang voordat hij gelinkt werd aan een plek bij Red Bull. Met Max Verstappen had het team wel al een absolute kopman in huis, maar over de verrichtingen van tweede rijder Alexander Albon was men niet geheel tevreden.

Helmut Marko liet vroeg in 2020 al weten dat een hereniging van Vettel en Red Bull er niet in zou zitten en uiteindelijk koos het team dan ook voor Sergio Perez. Toch is er wel serieus over nagedacht om de viervoudig wereldkampioen terug te halen, zo heeft teambaas Christian Horner onthuld bij Channel 4. "Het was alsof je terug zou gaan naar je ex-vriendin", vreesde Horner echter. "Het zou een beetje zijn alsof je terugkeert bij een oude vriend, terwijl het de tweede keer waarschijnlijk niet zo zou zijn als dat het de eerste keer was."

Horner geeft tegelijkertijd aan dat hij trots is op het feit dat Vettel onderdeel was van de succesvolste periode van Red Bull tot dusver. "Wat we samen bereikt hebben, is indrukwekkend. Het was fenomenaal en het blijft altijd onderdeel van onze historie", zegt hij. Vervolgens is Horner ingegaan op het aangekondigde afscheid van Vettel, die zijn helm eind 2022 aan de wilgen hangt. De Britse teambaas heeft volledig begrip voor het besluit dat de 35-jarige coureur genomen heeft, al zag hij de aankondiging van donderdag niet aankomen. "Ik denk dat niemand dat verwachtte, maar ik denk wel dat dit voor hem het juiste besluit is", zegt Horner. "Het is niet goed om hem in de middenmoot te zien rijden, dat maakt hem absoluut niet gelukkig."

