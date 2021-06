Horner licht Red Bull-tactiek toe: "Geleerd van Hongarije en Spanje"

Op het Hungaroring en het Circuit de Barcelona-Catalunya had Max Verstappen de leiding in handen, maar zag hij Hamilton uit zijn spiegels verdwijnen om daar ronden later in terug te keren. In de tussentijd had de Brit een ander setje banden gehaald, waarmee hij Verstappen aan het eind het nakijken zou geven. Driemaal bleek scheepsrecht voor Red Bull Racing, want ditmaal koos men de aanval en juist dat is de beste verdediging gebleken.

'Dit gaan ze ons niet nog een keer flikken'

"We zaten [aan de leiding] eigenlijk weer in een vreselijke positie", lacht Horner. "Het was net zoals in Barcelona, maar ik dacht meteen 'dit gaan ze ons niet nog een keer flikken'. Daardoor zijn we voor die extra stop gegaan. Vervolgens was het aan Max om terrein goed te maken." Dat lukte, zoals dat ook al bij de eerste serie pitstops was gelukt. Toen maakte Verstappen namelijk een undercut van drie volle seconden tot een succes. "Lewis zat in vrije lucht en was bijzonder sterk in de sectoren 1 en 3. We hadden niet gedacht dat de undercut zo krachtig zou zijn, maar gingen er gewoon voor. Zijn out-lap was echt fenomenaal en daardoor is het gelukt."

Het karwei was daarmee echter nog niet afgerond. Achter de schermen zijn alle opties doorgerekend om tot een afgewogen tactische keuze te komen. Een tweede stop bleek 'the way to go' al was het ook voor Horner een kwestie van nagelbijten. "Maar we wilden absoluut geen herhaling van Spanje. We konden ook zien dat er weinig meer op de banden van Lewis zat, dus hij kon geen spelletjes spelen en wat van zijn banden bewaren. Max had nog vijf à zes ronden nadat hij Valtteri te pakken had en is er volle bak voor gegaan. Ik moet zeggen dat Lewis ook best sportief was bij de inhaalactie. Hij verdedigde niet heel agressief en hield het netjes."

Red Bull wil ook nog 'payback' voor flexi-wing saga

Dit alles maakt dat Red Bull de marge in beide kampioenschappen heeft vergroot. "Het is een geweldige dag voor ons geweest, al heb je wel weer kunnen zien hoe close het is. Het zal ook dit hele jaar ongemeen spannend blijven. Maar goed, vandaag kunnen we in ieder geval met een goed gevoel van het circuit af", aldus Horner tegenover Sky Sports F1. De verscherpte regels met de achtervleugel hebben daar niets aan kunnen veranderen, al kan Horner het niet laten om met een knipoog af te sluiten. "Dit is onze payback voor Barcelona geweest. En met die buigende voorvleugel krijgt Toto in de komende weken ook nog wel zijn payback."