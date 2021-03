Horner rekent op titanenstrijd met Mercedes: "Wordt heel spannend"

Red Bull Racing zat er in de voorbije weken duidelijk niet op te wachten om als favoriet te worden aangeduid, maar op zaterdag was er geen ontkomen meer aan. Verstappen nam in de derde vrije training zeven tienden afstand en wist het later die middag om te zetten in pole. "Dit is onze eerste pole bij de opening van het Formule 1-seizoen sinds 2013 en voor Honda waarschijnlijk de eerste in dertig jaar. Het team heeft afgelopen winter verschrikkelijk hard gewerkt om in deze positie te komen en Honda heeft ook fantastisch werk verricht."

Dat 'fantastische' werk heeft tot een gat van drie tienden geleid, al zat er qua rondetijd nog meer in volgens Horner. De vloer van de RB16B raakte namelijk beschadigd toen Verstappen in Q1 over de kerbstones vloog. "De onderkant van de auto is behoorlijk hard geraakt. Die auto's van nu zijn zo laag dat we aan de voorkant meteen enkele stukjes carbon zijn kwijtgeraakt. De schade die hij voor de rest van de sessie heeft meegenomen, is waarschijnlijk een tiende waard. Ik moet zeggen: als zoiets gebeurt in de eerste run van de kwalificatie, als de druk er nog niet echt op staat, dan denk je echt 'oh, nee hè'. Dat zeg ik niet om het verhaal van de schade op te blazen, want Max is er nadien ongelooflijk goed mee omgegaan."

Het verschil met Hamilton - 0.388 van een seconde - leek inclusief vloerschade nog steeds significant, al ziet Horner dat anders. "Je kunt zien dat het heel nipt is tussen Mercedes en ons. Halverwege de sessie, toen we op de mediums reden, leek het alsof Mercedes in het voordeel was. Aan het eind van de sessie kwam Max weer sterk terug op de softs. Misschien heeft Lewis in zijn laatste ronde iets laten liggen, maar voor ons is dit fantastisch." Het biedt een fijne uitgangspositie voor de race, al rekent Horner zich nog niet rijk. Hij verwacht juist een titanenstrijd. "Ik denk dat het heel, maar dan ook echt heel spannend wordt. Iedereen schreef Mercedes in de voorbije weken al af, maar nu hebben ze de boel opengedraaid en staan ze er weer goed bij. Dat zal morgen in de race ook zo zijn. Het zal een enorme uitdaging voor ons worden om hen te verslaan, al starten we wel vanaf de best mogelijke positie."

VIDEO: Een rondje onboard over het Bahrain International Circuit