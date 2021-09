Horner: Red Bull sprak met Raikkonen over racezitje voor 2014

Na zich in 2010 en 2011 op andere avonturen in de autosport te hebben gestort, keerde Kimi Raikkonen in 2012 terug in de Formule 1. Hij ging aan de slag voor Lotus, waarvoor hij ook in 2013 uitkwam. Met zijn sterke prestaties voor het in Enstone gevestigde team wist hij de ogen van Red Bull Racing op zich gericht. Mark Webber zou aan het eind van dat seizoen vertrekken bij de energiedrankjesgigant en dus werd er voor 2014 gezocht naar een nieuwe teamgenoot voor Sebastian Vettel. “We hebben enkele gesprekken gevoerd met Kimi toen het erover ging wie de vervanger van Mark Webber zou worden”, gaf Horner op Circuit Zandvoort toe dat er interesse was in de diensten van de wereldkampioen van 2007.

Een belangrijk voordeel voor Raikkonen was dat hij in 2010 en 2011 met steun van Red Bull actief was in het World Rally Championship. “Kimi had natuurlijk helemaal in het begin van zijn carrière [bij Sauber] een link met Red Bull en hij had natuurlijk een relatie opgebouwd tijdens zijn tijd in de rally’s. We hebben dus wat gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk liep het op niets uit”, zei Horner, die Raikkonen complimenteert met zijn geweldige carrière. "Hij is een icoon van deze sport. Het draait bij hem meer om wat hij niet uitspreekt dan wat hij wel zegt, maar ik denk dat hij enorm gemist gaat worden. Hij heeft een fenomenale carrière gehad en is zelfs als veertiger nog competitief.”

Ook gesprekken met Williams, Honda en Force India

Tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort kwamen ook andere teambazen naar buiten met verhalen over hun mislukte onderhandelingen met Raikkonen. Mercedes-baas Toto Wolff zat in zijn periode bij Williams zonder succes om de tafel met de Fin, terwijl Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zelfs twee keer mislukte gesprekken voerde. “De ene keer zat ik bij Honda, de andere keer bij Force India”, herinnert hij zich. Szafnauer werkte tussen 2001 en 2008 voor Honda, in 2009 volgde de overstap naar Force India. “Ik mag Kimi heel erg. Hij is een geweldig karakter en een echte racer, die altijd gefocust is op zo snel mogelijk zijn. Dat is waar hij het meeste om geeft: het rijden, en niet alle andere dingen die Formule 1-coureurs moeten doen.”