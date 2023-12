Horner: Red Bull en AlphaTauri zitten niet achter klacht over Wolff

Dinsdag bracht de FIA naar buiten dat de Compliance-afdeling onderzoek doet naar mogelijke belangenverstrengeling tussen een Formule 1-teambaas en een FOM-medewerker. Hoewel er geen namen genoemd werden, is alom bekend dat het gaat om Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie, die aan het hoofd van de F1 Academy staat. De Formule 1 en Mercedes reageerden later op dinsdag al op de aantijgingen, Susie Wolff deed dat woensdag eveneens.

Het onderzoek naar het gezin Wolff kwam voort uit klachten van een of meerdere F1-teambazen over de Mercedes-teambaas, die over informatie zou beschikken die alleen bij FOM bekend zou zijn. Daardoor ontstond de vraag welke teambaas deze klacht ingediend heeft. Sky Sports legde de kwestie voor aan Red Bull Racing-baas Christian Horner, die ontkent dat hijzelf, zijn team én AlphaTauri daar iets mee te maken hebben. "Op de baan hebben we een stevige rivaliteit, maar we hebben geen officiële klacht ingediend bij de FIA over Susie, Toto of Mercedes", trapte Horner af.

"Red Bull is zelfs het team geweest dat vanaf het begin het meest betrokken is geweest bij de F1 Academy, tot het punt dat de twee Red Bull-teams zelfs drie auto's aan de start brengen", vervolgde de 50-jarige Brit. "We werken dus heel nauw samen met Susie, die uitstekend werk levert voor F1 Academy. Net als anderen waren we behoorlijk verrast door de verklaring van dinsdagavond, maar het is zeker niet uitgelokt of in gang gezet door Red Bull. En omdat mensen willen dat ik hier forensisch over ben: noch Red Bull, noch AlphaTauri, noch iemand anders in deze familie heeft achter deze vermeende klacht gezeten."

Of de klacht dan bij een van de andere teams vandaan komt, kon Horner niet met zekerheid zeggen. "Zoals gezegd hebben we geen officiële klacht neergelegd bij de FIA of FOM en we hebben ook geen verzoeken gedaan. We werken zelfs heel nauw samen met Susie wat betreft de F1 Academy. We zijn de enige groep die in 2024 drie auto's inzet in de klasse en ze leveren geweldig werk voor de Academy. Daar zijn we zeker enthousiast over", aldus Horner. "Wat betreft de andere teams: ik kan niet namens anderen praten, maar dit is een kwestie van de FIA. Zij hebben deze actie ondernomen, maar zoals gezegd heeft het zeker niets met Red Bull te maken."

F1-teams delen massaal hetzelfde statement

Woensdagavond brachten diverse F1-teams vervolgens een identieke verklaring naar buiten over de vermeende klacht over belangenverstrengeling. "We kunnen bevestigen dat we geen klacht bij de FIA hebben ingediend met betrekking tot de beschuldiging van de overdracht van vertrouwelijke informatie tussen een F1-teambaas en een FOM-medewerker. We zijn verheugd en trots dat we de F1 Academy en haar managing director steunen via onze toewijding om vanaf volgend seizoen een deelnemer in onze livery te sponsoren", schreven Ferrari, McLaren, Aston Martin, Williams, Haas, Red Bull, AlphaTauri, Alpine en Alfa Romeo in het korte statement.