Op het asfalt gaat de titelstrijd voor het eerst in jaren weer tussen twee teams. Mercedes en Red Bull Racing vliegen elkaar niet alleen op het circuit in de haren, maar doen dat ook buiten de auto’s. De laatste weken waren de ogen gericht op Red Bull, dat volgens Mercedes met een te flexibele achtervleugel zou rijden. Ook werd er naar de handelswijze van het team gewezen toen de linker achterband van Max Verstappen klapte in Azerbeidzjan. Wat volgde waren ingrepen van de FIA - die strengere tests invoerde tegen flexibele achtervleugels - en Pirelli, dat in Frankrijk een nog hogere minimale bandenspanning voorschreef aan de teams.

“De afgelopen weken zijn er veel dingen gezegd. Er zijn beschuldigingen richting ons geuit, maar we hebben ons aan de regels gehouden”, blikte teambaas Christian Horner terug op de veelbesproken laatste weken. Het overtuigende antwoord volgde in de Franse Grand Prix. Red Bull en Verstappen gingen daar aan de haal met de pole-position, de snelste ronde en de overwinning, en dat op een circuit dat bekend stond als het jachtterrein van Mercedes. Met dat dagsucces rekende Red Bull in de ogen van Horner ook af met die beschuldigingen.

“De manier waarop wij gereageerd hebben laat onze kracht en diepte zien, maar ook dat onze prestaties niet gebaseerd zijn op de flexibiliteit van de achtervleugel. We hebben de voorschriften van Pirelli te allen tijde gevolgd”, vervolgt Horner. Hij prijst zijn teamleden voor de manier waarop zij zijn omgegaan met de verhoogde bandenspanning op Paul Ricard. “De verhoging van de bandenspanning [in Frankrijk] was uitdagend voor alle teams. Maar ook hier heeft het team met engineers geweldig werk geleverd door de auto daarvoor te optimaliseren.”

