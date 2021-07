Horner over motorproject Red Bull: "Alleen Ferrari wilde ons"

De Japanse motorleverancier Honda kondigde in oktober 2020 aan dat het eind 2021 uit de Formule 1 zou vertrekken. Als reden werd aangevoerd dat het bedrijf andere doelen wilde nastreven en meer wilde inzetten op duurzaamheid en elektrificatie.

Hoewel er bij Red Bull Racing begrip was voor die beslissing, zat het team uit Milton Keynes even flink met de handen in het haar. Het moest op zoek naar een nieuwe motor(leverancier) en dat moest ook vrij rap gebeuren, want er stond voor 2022 een grote regelwijziging binnen de Formule 1 op het programma. Volgens Horner werd als eerste besloten om eens te gaan praten met de andere drie motorbouwers in de F1; Mercedes, Renault en Ferrari. “Het meest voor de hand liggend was om een gesprek te hebben met de bestaande leveranciers”, aldus Horner in de podcast Beyond The Grid. "Met Mercedes hadden we een heel kort gesprek, Toto [Wolff] was er duidelijk niet bijzonder happig op.” Renault was ook geen optie, gezien de rommelige scheiding in 2018. En dus wendde Red Bull zich tot Ferrari. “We hadden wat verkennende gesprekken. Maar om klant te zijn, dus om van alles te moeten accepteren, vooral met de nieuwe reglementen op komst, zou een bittere pil zijn om te slikken. Dus toen zijn we de mogelijkheid gaan onderzoeken van 'oké, hoe gaan we deze uitdaging aan op een manier die bij Red Bull past’ en zijn we gaan kijken of we binnen afzienbare tijd een deal met Honda konden sluiten.”

Red Bull Powertrains

Bij de beslissing om dan maar zelf een motor te gaan bouwen en onderhouden ging Red Bull niet over één nacht ijs. "Ik denk dat het moedig is om je eigen lot in handen te nemen. Ik weet zeker dat sommige mensen in de paddock dachten dat we compleet gek waren geworden. Ze dachten waarschijnlijk dat we geen idee hadden waar we aan zouden beginnen", vervolgde Horner. "Maar ik geloof oprecht dat deze business een sport is van en voor mensen. Het gaat erom de juiste mensen te vinden en die mensen de juiste middelen te geven om het werk te doen. Uiteindelijk is het een competitie."

En dus richtte het team van Max Verstappen Red Bull Powertrains op, een enorm project dat vanaf 2022 de Honda-motor gaat doorontwikkelen en er op termijn voor moet zorgen dat het team uit Milton Keynes zijn eigen krachtbronnen gaat maken. Daartoe werd het intellectuele eigendom van de motoren van Honda gekocht en kwam een grote campagne op gang om technisch geschoold personeel binnen te halen. Daarbij werd onder andere gekeken naar Mercedes waar head of engineering Ben Hodgkinson werd weggehaald. Hodgkinson wordt technisch directeur van Red Bull Powertrains.