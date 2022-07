Horner: Porpoising-ingrepen voor 2023 zijn om 'bepaald team' te helpen

De FIA wil in twee verschillende fases ingrijpen tegen porpoising. Stap één wordt dit jaar tijdens de Belgische Grand Prix gezet, als er strenger wordt gecontroleerd op de zogenaamde 'flexi floors' en trucs met skid blocks in verschillende delen verboden worden. De tweede stap moet volgend jaar worden gezet en wel door het reglement aan te passen. De FIA wil een extra sensor invoeren, de diffuser verhogen en de randen van de vloer verplicht 25 millimeter hoger hebben. Het is besproken in de technische commissie en wordt officieel als de FIA World Motor Sport Council akkoord gaat.

Vrijdag is in Paul Ricard duidelijk geworden dat verschillende teams tegen deze voorstellen zijn, maar dat zij op het eerste oog weinig uit kunnen richten. Doordat de FIA de veiligheidskaart trekt, komt er geen stemming over de plannen en is er dus ook geen meerderheid of supermeerderheid nodig. De FIA-kopstukken op andere gedachten brengen met lobbyen is derhalve plan A, met een Ferrari-veto als onwaarschijnlijk plan B - ook al omdat het in veiligheidskwesties allesbehalve makkelijk is.

In de paddock is wel gesuggereerd dat Red Bull hinder kan ondervinden van beide stappen, dus ook van de aangescherpte controles vanaf Spa. Volgens Horner is dat echter niet aan de orde en zal zijn team niet geraakt worden. Over de plannen voor 2023 is hij minder te spreken: "Het probleem is vooral wat ze voor ogen hebben als remedie voor volgend jaar. De technische richtlijn voor Spa zal voor ons niet veel betekenen. Het probleem is alleen dat er ongelooflijk veel wordt gelobbyd om de regels voor volgend jaar aan te passen. Dat is voor één bepaald team, zodat dit team relatief laag kan rijden en profiteert van het concept", duidt Horner op Mercedes.

De Red Bull-teambaas geeft ermee aan dat andere teams - waaronder Red Bull - gedwongen worden om met de rijhoogte omhoog te gaan als de vloerranden daadwerkelijk 25 millimeter hoger moeten. Dat zou teams die nu lager zitten qua rijhoogte raken en dichter bij Mercedes brengen. Horner vindt dit het tegenovergestelde van wat zou moeten gebeuren. In plaats van aan de rijhoogte van andere teams te komen, moet Mercedes de rijhoogte zelf maar aanpassen, vindt de Brit. "Ga maar omhoog met de auto, zo makkelijk is het. Wij hebben het hele jaar geen probleem gehad, er is maar één team dat een groot probleem heeft gehad. Bovendien werken de meest getalenteerde engineers in de F1 en ben ik er zeker van dat we het probleem met de auto's van volgend jaar helemaal niet meer zien."

"In de voorbije races leek porpoising bij alle teams onder controle en hier op Paul Ricard ook. Daardoor wil ik voorkomen dat er nu een paniekreactie volgt die grote impact heeft op de auto's van volgend jaar." Dat laatste is het voornaamste bezwaar van de teams die tegen zijn. Een verhoging van 25 millimeter zou behoorlijke aanpassingen aan de vloer vergen en dus veel geld kosten onder het budgetplafond. "Het is ook al laat in het seizoen om zoiets te doen", vult Horner aan in gesprek met Sky Sports. "De FIA-president doet er in dat opzicht goed aan om eerst alle informatie te verzamelen en hopelijk kunnen we dan tot een verstandig besluit komen. Het is al te laat om significante veranderingen door te voeren en de dingen die worden besproken, zouden dat wel zijn."

F1-update: Werk aan de winkel voor Verstappen en Red Bull in Frankrijk, teams boos op FIA