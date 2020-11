Horner: "Red Bull wil eind november duidelijkheid over motor 2022"

De motorische plannen en vooral de wensen van Red Bull vormen nog immer een belangrijk gespreksonderwerp achter de schermen van de koningsklasse. Helmut Marko heeft al meerdere 'deadlines' naar buiten gebracht, al blijken die niet allemaal in beton gegoten. Teambaas Horner toont vooral begrip voor de complexiteit van deze kwestie, al wil de Brit eind november wel graag weten waar hij en zijn team aan toe zijn.

Constructieve gesprekken, geen witte rook

Gevraagd of Red Bull-ontwerper Adrian Newey zich op de achtergrond al roert, luidt het antwoord: "Adrian is de laatste die bij dit soort dingen druk uitoefent. Hij zal dus wel afwachten en kijken wat de beste optie blijkt te zijn. Maar er moeten natuurlijk nog wel wat praktische zaken worden geregeld. Motorische dingen vergen namelijk veel tijd. Als wij het motorische project [van Honda] op ons nemen, dan levert dat veel werk achter de schermen op. Aan het eind van deze maand moeten we wel grip hebben op onze situatie [voor 2022]."

Die streefdatum is leuk, maar boekt Red Bull al progressie achter de schermen? "Achter de schermen voeren we wel degelijk constructieve gesprekken met commerciële rechtenhouders en ook met meerdere bestuurders. Maar er moeten eerst enkele belangrijke zaken worden geregeld voordat we verdere uitspraken kunnen doen over onze plannen op motorisch vlak. Dat gaat onder meer over het bevriezen van de doorontwikkeling." Horner benoemt daarmee het voornaamste struikelblok. Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff het plan van Red Bull wel steunt, zijn Ferrari en Renault vooralsnog tegen.

Horner benadrukt nog eens dat de Red Bull-kopstukken het ideaalplaatje al wel aardig voor ogen hebben. "Het liefst gaan we in 2022 door met de motor die we volgend jaar ook al in onze auto hebben liggen, maar dan met een ander stickertje erop. Als we een deal kunnen sluiten over het overnemen van die krachtbronnen en de intellectuele eigendommen, dan zou het doodzonde zijn als die motoren ergens in een opslagruimte in Japan belanden. Het ligt volledig aan de reglementen, maar wij willen graag op deze voet door."

Verstappen: "Laat beslissing aan het team over"

Het politieke spel dat voordien moet worden gespeeld, baart Verstappen overigens geen zorgen. "Ik heb in de voorbije week niets gehoord, maar laat dit ook aan het team over. Ik weet dat ze snel een besluit moeten nemen en ook dat ik er op dit moment geen invloed op heb", aldus Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik vertrouw het team erop dat zij uiteindelijk de juiste keuze maken. Maar zoals ik al eerder zei, ik maak me geen zorgen."

