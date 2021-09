Horner: Red Bull moet komende twee races schade zien te beperken

Hoewel Red Bull Racing dit jaar al acht van de dertien races heeft gewonnen en ook op ‘Mercedes-circuit’ Paul Ricard de zege pakte, dekt teambaas Christian Horner zich in voor de komende twee races. Na overwinningen in België en Zandvoort denkt de Brit dat het dit weekend op de lange rechte stukken van Monza weer de beurt is aan Mercedes om de lakens uit te delen. Ook in de daaropvolgende Grand Prix van Rusland, twee weken later in Sochi, ziet Horner de formatie van Toto Wolff als de te kloppen partij.

“Hun auto en krachtbron is altijd al zeer sterk gebleken op deze twee circuits. Voor ons zijn het doorgaans wat mindere banen”, blikt Horner vooruit. “Ik verwacht dat Mercedes de komende twee races in het voordeel gaat zijn.”

Volgens Horner is het de komende twee races dan ook vooral een kwestie van overleven: “Daarna zou het weer dicht bij elkaar moeten liggen. Dat hoop ik althans. De komende twee weken draaien voor ons vooral om het proberen te beperken van de schade en zoveel mogelijk uit de auto zien te halen.”

Monza-vleugels

Hoewel de teams doorgaans wel extreem smalle vleugels meenemen naar Monza, laat Horner weten dat zijn team verder niets bijzonders meer in petto heeft voor de komende twee races: “Er gaat natuurlijk enorm veel werk zitten in 2022. Natuurlijk zullen er Monza-vleugels komen, maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. We naderen het einde van de levenscyclus van deze auto, maar als je nog ergens kleine stappen kunt zetten ga je daar natuurlijk voor.”

Omdat ook Mercedes de aandacht naar volgend jaar heeft verlegd, verwacht Horner dat het bijzonder spannend zal blijven in de titelstrijd: "Het zit bijzonder dicht bij elkaar. Tijdens de kwalificatie [in Zandvoort] was het verschil minder dan een tiende en in de race leken we één, misschien twee tienden voordeel te hebben. Er komen nu circuits aan die Mercedes beter liggen en circuits die ons wat beter liggen. We moeten er dus voor zorgen dat we elke kans aangrijpen.”